Evropě se bez Ameriky nechce pouštět do větších akcí

Evropské akcie zůstávají u mírného poklesu, zatímco Amerika si vybírá den volna. Na dluhopisovém trhu sledujeme taktéž lehce negativní vývoj, ale celkově se nálada na trzích dá popsat jako vyčkávání. Eurodolar se obchoduje beze směru lehce pod 1,0700 a nikam se neposouvá ani kurz české koruny.



Nové geopolitické zprávy se s vážnou reakcí nesetkaly a trhy nechávají stranou také opakující se upozorňování, že měnová politika se bude muset dál utahovat. Tentokrát přichází z ECB, konkrétně od Oliho Rehna, podle něhož by úrokové sazby měly dosáhnout vrcholu někdy v létě a následně potřebují zůstat nějakou dobu v restriktivní oblasti. Rehn říká, že by sazby neměly přestat v růstu, když stoupá jádrová inflace. Dále také věří, že ekonomika eurozóny letos poroste asi o 1 procento.



Úrokové sazby jsou znovu stěžejním tématem na obou stranách Atlantiku, přibrzdily vytrvalý růst na akciích, ale zatím se nezdá, že by zlomily důvěru investorů. Zítra se pozornost přesune k ekonomickému výkonu ekonomiky eurozóny a indikacím v podobě PMI.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7221 0.0435 23.7351 23.6840 CZK/USD 22.1940 0.0744 22.2160 22.1415 HUF/EUR 382.9049 -0.2967 385.0746 381.7580 PLN/EUR 4.7399 -0.5076 4.7605 4.7384

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3247 -0.2448 7.3529 7.3182 JPY/EUR 143.2870 -0.1345 143.6180 143.0397 JPY/USD 134.0680 -0.0611 134.3600 133.9370

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8880 -0.0079 0.8894 0.8870 CHF/EUR 0.9863 -0.2357 0.9890 0.9854 NOK/EUR 10.9331 -2.0112 10.9889 10.9281 SEK/EUR 11.0406 -1.2853 11.1853 11.0389 USD/EUR 1.0688 -0.0309 1.0705 1.0670

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4461 -0.5719 1.4573 1.4449 CAD/USD 1.3457 -0.1158 1.3495 1.3442