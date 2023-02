Trhy se poprvé během tohoto cyklu zabývají možností většího růstu sazeb. Nakonec ale rozhodne inflace

Prezident Bianco Research Jim Bianco hovořil na Yahoo Finance o dalším vývoji v americké ekonomice a monetární politice. Poukázal na to, že pokud hospodářství neprojde ani tvrdým, ani měkkým přistáním, představuje to jeho další růst. Takový vývoj by ale znamenal, že Fed nebude mít motivaci k ukončení cyklu zvedání sazeb. Naopak může sazby zvedat více, než se čekalo. A podle ekonoma trhy nyní skutečně poprvé během současného cyklu reflektují právě tuto možnost.



Doposud trhy spekulovaly zejména o tom, že Fed již brzy zvedání sazeb ukončí a ke konci roku může dokonce dojít k obratu směrem dolů. Bianco ale míní, že nyní trhy s ohledem na pokračující silnou ekonomickou aktivitu mění názor na další vývoj sazeb, a to zmíněným směrem. V konečném důsledku bude ale rozhodovat inflace. Tedy to, zda klesne k cíli ve výši 2 % bez toho, aby ekonomika musela výrazně zpomalit.



Americká centrální banka se tak podle experta může dostat do situace, kdy zvedne sazby k 5 % a nedojde k žádnému velkému posunu. Bude tak pokračovat dál a sledovat, zda se situace změní. Podle Yahoo se stále diskutuje o tom, jestli se Fed nakonec nebude muset spokojit s tím, že inflace klesne pouze k 3 – 4 %. Příčinou by mohly být třeba pokračující tenze ve výrobních vertikálách. Bianco nicméně připomněl, že šéf Fedu Jay Powell na podzim opakovaně zmiňoval, že „cíl se nehne a tato diskuse je zbytečná“.



Trhy by mohly vítat posunutí inflačního cíle, protože to by znamenalo dřívější snižování sazeb, které by prospělo akciím. Nicméně Bianco míní, že k ničemu takovému nedojde. Můžeme se potom ptát, jak rychle přijde pokles inflace ke 2 %. K tomu ekonom řekl, že je třeba přestat čekat na návrat do doby před rokem 2019. Došlo totiž k uzavření světové ekonomiky a jejímu restartu, a tím se podle něj úplně změnila situace. Ta podle jeho názoru implikuje, že budou po delší dobu přetrvávat vyšší inflační tlaky.



Následující graf ukazuje vývoj indexu vedoucích indikátorů LEI. Jeho trajektorie „nadále signalizuje recesi během dalších 12 měsíců“:



Zdroj: Twitter