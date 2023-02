EKOTERM bude s HARDWARIO digitalizovat kotelny. Společně chtějí přinést další IoT inovace do oboru teplárenství

EKOTERM je dodavatelem tepla a provozovatelem plynových kotelen a výměníkových stanic s více než třicetiletou historií. Za dobu své existence nasadila u svých zákazníků mnoho inovativních řešení. Nyní se domluvila na partnerství v oblasti internetu věcí se společností HARDWARIO. Ta svým partnerům poskytuje ucelené řešení hardwaru, služeb a odborné podpory usnadňující adopci IoT. EKOTERMu pomůže s implementací technologií internetu věcí do jeho výrobků a služeb.



Obě společnosti se domluvily na spolupráci, ve které HARDWARIO pomůže firmě EKOTERM s implementací IoT technologií ve spravovaných kotelnách a výměnících. Cílem je výrazně vylepšit kvalitu nabízených služeb pomocí vzdáleného monitoringu a ovládání technologií kotelen a výrazně zjednodušit servisní práce.



“V naší správě máme stovky kotelen a výměníkových stanic po celém Česku a jejich počet nám rychle narůstá. Je to zejména díky našemu prozákaznickému a inovativnímu přístupu k celému oboru. Věříme, že připojení technologií kotelen k internetu věcí přinese zákazníkům úspory, přispěje životnímu prostředí a zásadně se zvýší efektivita práce, kvalita našich služeb a zároveň budeme schopni rychleji reagovat na mimořádné události. Jsme také přesvědčeni, že podmínkou úspěšné implementace IoT do našich produktů je spolupráce se spolehlivým partnerem, který dokáže uspokojit naše potřeby a pomůže nám s dodávkou hardware, konektivity i integrace s naším unikátním cloudovým dohledovým systémem. A takovým partnerem je pro nás bezesporu HARDWARIO,” uvádí Petr Kuhn, technický ředitel společnosti.



“EKOTERM patří mezi naše srdcové záležitosti. Na celém jejich týmu oceňujeme vstřícný přístup k inovacím v tomto relativně konzervativním oboru. Chceme společně přinášet skvělé inovativní produkty, které EKOTERMu pomohou získat další zákazníky a zároveň udržet stávající kvalitu služeb bez zásadního rozšiřování servisního týmu. Půjde o dlouholeté partnerství, ze kterého budou profitovat obě dvě společnosti, ale hlavně zákazníci EKOTERMu,” doplňuje Alan Fabik, spoluzakladatel HARDWARIO.

Zdroj: Hardwario