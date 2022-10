Úpis akcií inovátora v průmyslovém internetu věcí HARDWARIO končí dnes ve 12:00. Na dolní ceně je přeupsán

Do posledních hodin míří úpis akcií inovátora v oblasti průmyslového internetu věcí HARDWARIO na trh START pražské burzy. IPO končí dnes ve 12:00 a v tuto chvíli kniha objednávek ukazuje podané pokyny investorů na celkem 3,306 milionu kusů akcií, přičemž emitent hodlá nabídnout nejvýše 2,87 milionu kusů akcií. U Patria Finance lze podávat pokyny na úpis akcií do 12:00 online či s podporou makléřů.



Graf: Aktuální stav knihy objednávek akcií HARDWARIO









Zdroj: START-Veřejná nabídka (pxstart.cz)

Pohled do knihy objednávek úpisu ukazuje pokyny zadané na celkem 3.306.000 ks akcií na dolní ceně pásma 17 až 25 korun za akcii. Technicky je aktuální stavem emise přeupsána, investoři mohou své pokyny doplňovat či jinak upravovat ještě do 12:00 dnešního dne. Následně bude emitent společně s pražskou burzou informovat i výsledku celého úpisu.

Atraktivní a růstový obor IoT

„IoT je nesmírně atraktivním oborem. Pokud zainvestujete do HARDWARIA, stanete se součástí tohoto světa. Jako naši akcionáři se zároveň stanete našimi partnery, s čímž jsou spojeny zvláštní pobídky a výhody. Jsme hrdými Čechy, do zahraničí vstupujeme jako česká firma, prosazujeme české inovace a technologie do světa. Za dosavadních šest let našeho působení jsme si ve stabilním týmu ověřili, že společně umíme dobře fungovat a rychle reagovat na změny na trhu. Pak je to o tom, co budete mít v rukou, co to vlastně je ta akcie HARDWARIO. Podle mého partnera v čele firmy Pavla Hübnera je to odkaz. Já to vyjádření uberu, je to něco navíc nad fundament, který ve firmě je. Jsme dlouhodobý růstový titul, nejméně na několik let, nejsme určeni ke spekulacím.“ I těmito slovy shrnul spoluzakladatel a CEO firmy Alan Fabik pohled na to, co získá akcionář HARDWARIO v rámci webináře, který k IPO HARDWARIO uspořádala Patria Finance 14. října.

A co jsou ty výhody pro akcionáře, které Alan Fabik zmiňuje? „Jako náš akcionář se automaticky stáváte partnerem. Získáte výhodu 20% slevy na naše produkty včetně eshopu, což může být zajímavé pro ty investory, kteří by zároveň uvažovali například o nějakých vlastních IoT řešeních a projektech. Získáte také přístup k našim webinářům a dalších podobám odborného vzdělávání. Jak náš akcionář tak získáte výhody, ke kterých byste se jinak museli propracovat cestou velkých obchodních objemů s námi,“ doplnil podrobněji finanční ředitel Tomáš Morava.



Základní parametry emise a jak získat akcie u Patria Finance



V rámci IPO je v nabídce 2.870.000 kusů akcií. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno od 17 Kč až do 25 Kč za jednu akcii. Minimální velikost objednávky (LOT) činí 1.000 ks akcií, tedy 17 až 25 tisíc korun. Společnost HARDWARIO očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 48,79 až 71,75 milionu korun. Akcie je možné upisovat snadno online také přes brokera Patria Finance, přímo v obchodní platformě Webtrader v sekci Obchodování – Primární úpisy (IPO).

V menu obchodní platformy Webtrader lze zvolit záložku Primární úpisy (IPO):





kde je pro pokyny zpřístupněna emise HARDWARIO. Skrze "N" lze podat nákupní pokyn:





Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií HARDWARIO k dispozici na telefonním čísle +420221424424 nebo nás kontaktujte emailem na patria@patria.cz.

Disclaimer:

Z prodaného objemu emise HARDWARIO získává obchodník až 2,5% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.