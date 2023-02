Stellantis navýšil zisk a oznámil zpětný odkup akcií až za 1,5 miliardy eur

Nadnárodní automobilka Stellantis zvýšila ve druhé polovině loňského roku provozní zisk o 17 procent na 10,95 miliardy eur a překonala odhady. Třetí největší výrobce automobilů na světě co do prodeje vozů to dnes uvedl na svém webu. Společnost také oznámila plán na zpětný odkup akcií za 1,5 miliardy eur do konce roku. Akcie v Paříži rostou o 2,02 %.



Stellantis těžil z vyšších cen a ze slabšího kurzu eura. Dařilo se mu i navzdory přetrvávajícím problémům s logistikou a s dodávkami polovodičů.



Čistý zisk firmy, která vznikla teprve před dvěma lety fúzí italsko-americké automobilky Fiat Chrysler a francouzského konkurenta PSA, stoupl za celý loňský rok o více než čtvrtinu na 16,8 miliardy eur. Tržby za rok 2022 se zvýšily o 18 procent na 179,6 miliardy eur. A to i přesto, že firma dodala na trh 5,7 milionu vozů svých značek Peugeot, Fiat, Chrysler a Opel - a tím zhruba o dvě procenta méně.



Koncern s kořeny ve Francii a Itálii ale i ve Spojených státech, má své hlavní podnikání v USA. Tam se loni provozní zisková marže zvýšila o 0,1 procentního bodu na 16,4 procenta. V Evropě činila 9,9 procenta po 9,1 procenta v předchozím roce. Opel a jeho britská sesterská značka Vauxhall také dokázaly těžit z rostoucích cen v Evropské unii.

Zdroj: ČTK, Patria