Bloomberg: Musk se vrátil na pozici nejbohatšího člověka světa

Šéf americké automobilky Elon Musk se podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg znovu stal nejbohatším člověkem na světě. Pomohl mu k tomu letošní růst akcií Tesly. V prosinci Muska v čele žebříčku vystřídal francouzský podnikatel Bernard Arnault, spoluvlastník skupiny ., která se věnuje prodeji luxusního zboží. Arnault je nyní podle tohoto žebříčku na druhém místě, v jiném žebříčku je stále první.



Akcie Tesly v pátek stouply o 5,5 procenta, což zvýšilo hodnotu Muskova majetku na 187,1 miliardy USD (4,2 bilionu Kč), vyplývá z žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg. Arnaultův majetek činí 185,3 miliardy USD.



Podle časopisu Forbes, který pořadí nejbohatších lidí stanovuje na základě odlišné metodiky, Musk nadále zůstává druhým nejbohatším člověkem světa. Forbes Muskovo jmění odhaduje téměř na 200 miliard USD, zatímco Arnaultův majetek činí více než 200 miliard USD.



Na začátku letošního roku Muskův majetek činil 137 miliard USD. Musk se loni stal prvním člověkem na světě, kterému klesla hodnota majetku o 200 miliard dolarů, což vyvolalo spekulace, že by mohl mít problém se znovuzískáním titulu nejbohatšího člověka planety. Akcie Tesly však ze svého dlouhodobého minima, na které se propadly 6. ledna, posílily už o 100 procent. Investoři opět sázejí na rizikovější růstové akcie v souvislosti se známkami toho, že ekonomika je silná a že úrokové sazby v USA porostou pomaleji. také těží z větší poptávky po svých elektromobilech, protože snížila ceny několika modelů.



Musk loni od srpna do prosince věnoval 11,6 milionu akcií Tesly na charitu. Hodnota tohoto podílu podle ceny akcií v době, kdy byly věnovány, činila 1,9 miliardy USD.



Akcionáři Tesly se obávali, že Musk věnuje příliš pozornosti firmě Twitter, kterou koupil v říjnu loňského roku. přitom čelí zvýšené konkurenci v celém odvětví. Musk v prosinci uvedl, že odstoupí z funkce šéfa Twitteru, jakmile najde někoho "dostatečně bláznivého", kdo by se této práce ujal. Nedávno prohlásil, že bude potřeba do konce roku stabilizovat finance Twitteru, než firmu předá novému generálnímu řediteli.