Nepříjemná inflační čísla začínají chodit i z Evropy. Akcie a dluhopisy míří dolů

Poté, co inflačními čísly v posledních týdnech nemile překvapila Amerika, je na řadě také Evropa. Zatím jedeme ve stejných kolejích: Francouzská inflace za únor stoupla na 7,2, zatímco se čekala stagnace na 7,0 pct. Výrobní inflace v této zemi klesla na 17,9 procenta. Španělsko vykázalo meziroční růst spotřebitelských cen o 6,1 pct a také v tomto případě jde o překvapivé zrychlení. A přidat můžeme německé dovozní ceny.



Očekávání pro trajektorii sazeb ECB se zvedají. Do roka trh předpokládá nárůst sazeb skoro o 150 bps a v očekáváních není žádná otočka směrem dolů. Na dluhopisových trzích se očekávání projevují nárůstem výnosů, a to v případě nejsledovanějšího Německa asi o 7 bps napříč křivkou. Americké výnosy jsou také taženy výš, a to zhruba o 3 body. Euro ze sázek na přísnější ECB profituje a vůči dolaru lehce stoupá na 1,0615, a to i přes horší sentiment vůči riziku ve srovnání se včerejškem.



Akciové trhy přestaly růst a stahují se o něco níž. V případě klíčových evropských indexů jde o pokles zhruba do půl procenta, americké futures pak ztrácejí jen drobně.



Co se týče inflace, překvapení přišlo i z domácí ekonomiky, kde výrobní ceny za leden příliš nezpomalily. Výsledných 19 procent je navíc výrazně nad konsensem. Spekulace o přísnější měnové politice tak mohou růst i na domácí scéně, přičemž koruna si připisuje mírně zisky a blíží se 23,60 za euro.



Na programu je ještě dopoledne pár inflačních údajů z menších evropských zemí. Odpoledne pak vyjde chicagský PMI, tedy index aktivity, a spotřebitelská důvěra. První číslo bude nápovědou před ISM, druhé pak naznačí sílu spotřebitele, který nejen podporuje ekonomiku, ale také živí inflační problém.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.5962 -0.2005 23.6571 23.5962 CZK/USD 22.2490 -0.1817 22.3480 22.2210 HUF/EUR 379.9581 0.4762 380.1195 377.6951 PLN/EUR 4.7188 0.0819 4.7235 4.7125

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3587 -0.1108 7.3937 7.3431 JPY/EUR 145.0325 0.3738 145.1950 144.1881 JPY/USD 136.7575 0.4031 136.8340 136.3310

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8786 -0.1279 0.8814 0.8780 CHF/EUR 0.9948 0.1843 0.9959 0.9914 NOK/EUR 10.9844 0.1294 10.9887 10.9509 SEK/EUR 11.0561 0.2316 11.0671 11.0060 USD/EUR 1.0604 0.0000 1.0627 1.0580

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4877 0.2380 1.4916 1.4813 CAD/USD 1.3590 0.0876 1.3606 1.3567