Únorový PMI zaostal za očekáváním. Podmínky v tuzemském průmyslu se dále zhoršují

Index nákupních manažerů v průmyslu (PMI) v únoru mírně poklesl z 44,6 na 44,3 bodů a již 9 měsíců v řadě indikuje zhoršující se podmínky v tuzemském průmyslu. Vyhlídky do budoucna se začátkem roku zlepšily. S&P Global tak předpokládá, že tuzemský průmysl v letošním roce bude stagnovat, zatímco koncem minulého roku předpovídal jeho mírný pokles.



Dle šetření S&P Global se podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu oproti lednu dále citelně zhoršily. Pokračoval citelný pokles výroby, který byl spojen s poklesem domácí i zahraniční poptávky. Klesaly také nové zakázky. Následkem méně příznivého vývoje na straně poptávky reagovaly firmy omezováním výdajů a snižováním zaměstnanosti, a to nejvíce od července 2020. Růst vstupních nákladů pokračoval, ale byl nejslabší od září 2020. Ceny výstupu pak rostly nejpomaleji za poslední dva roky.



Únorové indikátory PMI ze zahraničí vyslaly smíšené signály, zatímco v případě služeb překvapily solidním zlepšením, a to jak v eurozóně, tak v Německu. Ale samotný zpracovatelský PMI v Německu dále poklesl a také v eurozóně zůstal mírně pod hranicí 50 bodů. Výraznějším překvapením bylo nad očekávání silné zlepšení indikátoru PMI v Číně, a to jak pro průmysl (z 50,1 na 52,6), tak pro neprůmyslovou část (z 54,4 na 56,3), což přineslo určitý optimismus ohledně zotavování čínské ekonomiky zkraje roku. Nicméně indikátory PMI vyjadřují změnu oproti předchozímu měsíci a obecně tak silné únorové hodnoty spíše odráží velmi nízkou aktivitu na přelomu roku.

Autor: Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA