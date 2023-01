Podnikatelská aktivita v eurozóně v prosinci klesla méně, než se čekalo

Podnikatelská aktivita v eurozóně se v prosinci snížila méně, než se původně předpokládalo, zejména díky tomu, že polevily cenové tlaky. To naznačuje, že recese v eurozóně nemusí být tak hluboká, jak se analytici domnívali. Souhrnný index nákupních manažerů (PMI) podle zpřesněných údajů vzrostl na 49,3 bodu z listopadových 47,8 bodu a byl 0,5 bodu vyšší, než uváděl předběžný odhad. Dnes to uvedla společnost S&P Global, která index sestavuje.



Index nákupních manažerů je považován za vodítko zdraví ekonomiky. Pokud se index nachází pod padesátibodovou hranicí, signalizuje pokles aktivity. Index se pod 50 body pohybuje od loňského července, v prosinci byla jeho hodnota nejvyšší za pět měsíců.



"Ekonomika eurozóny se v prosinci nadále zhoršovala, ale síla poklesu se druhý měsíc za sebou zmírnila, což předběžně ukazuje na pokles ekonomiky, který může být mírnější, než se původně předpokládalo," uvedl ekonom S&P Global Market Intelligence Joe Hayes. Přesto ale podle něj výsledky průzkumu příliš nenasvědčují tomu, že by se ekonomika eurozóny mohla v dohledné době vrátit ke stabilnímu a silnému růstu.



Celková poptávka se snížila už šestý měsíc za sebou, i když mírnějším tempem, než se původně předpokládalo. Index aktivity v sektoru služeb vzrostl na 49,8 bodu, a přiblížil se tak hranici 50 bodů.



Analytici podle agentury Reuters očekávají, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se v posledním čtvrtletí loňského roku snížil o 0,3 procenta a že v tomto čtvrtletí klesne o 0,4 procenta.



S&P Global tento týden rovněž uvedla, že aktivita ve zpracovatelském průmyslu Polska a České republiky opět klesla, i když tempo poklesu se zmírnilo. Na aktivitu má negativní vliv vysoká inflace, která snížila v obou zemí výrobu i zakázky. Firmy v Polsku i Česku na tento vývoj podle průzkumu reagovaly snížením počtu zaměstnanců. Naopak v Maďarsku index aktivity vzrostl na 63,1 bodu z listopadových 56 bodů.