HSBC: Dolar by mohl opět oslabovat ve druhém čtvrtletí

Paul Mackel z se domnívá, že dolar oslaboval v době, kdy byly trhy přesvědčeny, že americká centrální banka bude již na konci letošního roku snižovat sazby. S tím, jak se pravděpodobnost takového vývoje snižuje, roste i prostor pro posilování kurzu americké měny.



Dalším zlomem pro dolar může být podle experta vyjasnění situace na straně sazeb, ale také na straně geopolitického rizika. Americká měna tudíž podle něj začne opět oslabovat ve chvíli, kdy bude jasné, s jakou úrovní sazeb je Fed spokojen. Mackel odhaduje, že něco takového by mohlo přijít na konci tohoto čtvrtletí nebo ve čtvrtletí druhém.



Mackel uvedl, že trhy už přišly s řadou příběhů o tom, jakého přistání americká ekonomika dosáhne. On sám se domnívá, že stále existuje slušná šance na přistání hladké, tedy na to, že se americká ekonomika vyhne recesi. Jinými slovy, že Fed dokáže snížit inflaci a zároveň zabránit propadu ekonomické aktivity.

K euru a libře expert uvedl, že „je nemiluje“, nicméně s ohledem na očekávaný vývoj na dolaru a na to, že evropská ekonomika si vede lépe, než se čekalo, mají tyto měny podle něj letos prostor pro posilování. Bloomberg k tomu dodal, že divokou kartou může v tomto roce být Japonsko, a to kvůli změně ve vedení centrální banky. Mackel se domnívá, že trhy se stále snaží odhadnout, co tato změna přinese. Nový guvernér podle něj býval kdysi považován za hrdličku, tedy za ekonoma, který tíhnul spíše k uvolněné politice. Ale to již nemusí platit.



Expert odpovídal na dotaz, zda dolar stále funguje jako bezpečné útočiště. V principu tomu tak podle něj stále je. A pokud by globální ekonomika čelila nějakému šoku, síla dolaru by mohla trvat déle. Ten samý efekt by pak mělo i delší zvedání sazeb v USA, než o jakém se nyní hovoří. Graf ukazuje současná tržní očekávání:







Zdroj: Bloomberg, Twitter