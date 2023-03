Likvidita, chování trhu a „akciová“ inflace

RIA v následujícím grafu srovnává vývoj likvidity v americké ekonomice a pohyby na akciovém trhu. Za měřítko likvidity přitom bere rozdíl mezi růstem peněžního agregátu M2 a růstem nominálního produktu. Možná takový myšlenka na „nadměrnou“ (či podměrnou) likviditu:Zdroj: TwitterPokud bychom v grafu hleděli pouze na období po roce 2008, mohli bychom propadnout dojmu, že likvidita měřená uvedeným způsobem skutečně silně koresponduje s vývojem na akciovém trhu. Šlo by přitom spíše o souběžné proměnné, ale kdybychom měli silný názor na další vývoj likvidity, mohli bychom z toho odvodit názor na další vývoj na trhu.Pohled před rok 2008 ale poskytuje mnohem pestřejší obrázek. Celkově se mi tu zdá, že akciový trh má tendenci likviditu až o řadu let předbíhat. Pro predikce vývoje na akciích by tak zmíněné měřítko likvidity bylo irelevantní. Ani tento graf mě pak celkově nepřesvědčuje o tom, že rozhodující pro trh je likvidita. Stále se spíše kloním k tomu, co jsem tu psal před časem ve vztahu k jejímu jinému měřítku – k výši a změnám rozvah centrálních bank: Podle mne nakonec rozhoduje ekonomika, fundament.Ona dvě poměrně rozdílná období patrná v grafu mohou souviset s tím, že z hlediska inflace šlo o dva rozdílné režimy. Zatímco před rokem 2008 byla inflační rizika více symetrická, či posunutá k riziku vysoké inflace , po roce 2008 inflace cíle centrálních bank spíše podstřelovala. Nějaké jednoduché, neřkuli elegantní vysvětlení mě ale nenapadá. Můžeme si ale vzpomenout, že po roce 2008 se často hovořilo o tom, že inflace se „přelila“ na trhy investičních aktiv. Ani s tímhle pohledem jsem nikdy moc nesouznil, protože porovnávat vývoj v cen v ekonomice a vývoj cen investičních aktiv je porovnávání hrušek a jablek. Proč?Vezměme si akcie: Jejich ceny nejsou cenami něčeho stabilního. Na rozdíl třeba od cen rohlíku, jehož gramáž se v čase nemění. Ceny akcií jsou ceny za zisky a dividendy generované obchodovanými společnostmi. A zisky se mění. Pokud bychom tak hovořili o nějakém přelévání inflace , měli bychom jej testovat pohledem na změnu valuačních násobků – poměrů cen a zisků (PE). Třeba mezi lety 2014 - 2019 by pak takto měřená „akciová“ inflace dosahovala nuly, či by proběhla deflace:Zdroj: TwitterGraf také ukazuje vysokou korelaci mezi PE a reálnými výnosy desetiletých vládních dluhopisů. Ty přitom můžeme vnímat jako výslednici fundamentu a likvidity, ale i zde bych se alespoň v delším období klonil k prvnímu faktoru. A vedle PE samozřejmě ceny akcií ovlivňují zisky generované obchodovanými společnostmi. Vypovídající je tu pak následující graf. Místo inflace přelévající se na akciový trh jsme tak viděli ziskový boom velkých technologií.Zdroj: Twitter