Akciové trhy hledají sebemenší záminku k rally, s předpovědí recese jsou na tom ale bídně. Na rozdíl od trhů dluhopisových

Zakladatelka společnosti Bowersock Capital Partners Emily Hill dostala na Bloombergu dotaz, jaký je nyní hlavní býčí argument na americkém akciovém trhu. Odpověděla, že ona sama neví. Podle ní totiž po dlouhém období nízkých inflačních tlaků přišla v posledních letech výrazná změna v celé ekonomice. Ta ale nemusí být ještě naplno doceněna a „tradeři plně nepřijali, že tah proti inflaci bude dlouhodobým jevem.“



Hill se domnívá, že akciové trhy hledají sebemenší záminku pro další růst. Stačí tak, aby nějaký zástupce Fedu promluvil o možnosti poklesu sazeb a trh jde nahoru. Hill je přitom podle svých slov překvapena tím, že šéf Fedu Jay Powell nevysílá negativnější signály. I když on sám naznačuje, že jej tolik nezajímá dění na finančních trzích jako reálná ekonomika.







Zatímco Hill poukazovala na možné dlouhodobé strukturální změny v ekonomice, Sri Kumar ze Sri-Kumar Global na Bloombergu poukazoval na cyklický vývoj, zejména na extrémní inverzi výnosové křivky. Investor k tomu dodal, že inverze výnosové křivky je obvykle významným indikátorem blížící se recese. Na dotaz týkající se detailů pak vysvětlil, že výnosy krátkodobých vládních dluhopisů se obvykle pohybují pod výnosy těch dlouhodobých, protože investoři požadují větší návratnost, pokud americké vládě půjčí na dlouhou dobu.



K inverzi výnosové křivky dojde ve chvíli, kdy investoři požadují vyšší návratnost u krátkodobých než u dlouhodobých půjček. K tomu podle experta dochází ve chvíli, kdy roste pravděpodobnost chyby v monetární politice. Tedy pravděpodobnost přehnaného utažení monetární politiky, které pošle ekonomiku do recese. Taková situace na jednu stranu zvedá krátkodobé sazby s tím, jak rostou sazby centrální banky. A zároveň investoři více poptávají dlouhodobé obligace, které v případě ekonomického útlumu slouží jako bezpečné útočiště. Ceny těchto dluhopisů tak rostou, výnosy klesají a dostávají se pod výnosy krátkodobé.







Inverze výnosové křivky přitom podle experta sama o sobě přibližuje ekonomiku k recesi. Banky totiž mají svá pasiva provázána více s krátkodobými výnosy, návratnost aktiv zase více souvisí s dlouhodobými výnosy. Pokud se tedy křivka dostane do inverze, má to negativní dopad na hospodaření bank a jejich ochotu poskytovat financování soukromému sektoru.



Kumar moc nevěří tomu, že by rally na akciových trzích byla dobrým indikátorem ekonomické síly. Připomněl říjen roku 2007, kdy akcie výrazně posílily. On sám ale podle svých slov tehdy svým klientům psal o recesi a důvodem bylo dění na dluhopisovém trhu. Ještě dva měsíce před nástupem recese byly přitom tehdy akciové trhy na historických maximech.



Zdroj: Bloomberg