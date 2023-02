Víkendář: Recese na spadnutí není, ale DoubleLine i tak fandí dluhopisům

Investiční ředitel DoubleLine Capital Jeffrey Sherman se domnívá, že efekt monetárního utahování se během současného cyklu může dostavit později, recese by mohla přijít až v roce 2024. Akciové trhy pak podle něj již začaly opouštět teorii, podle které Fed poměrně brzy svou politiku otočí, příčinou jsou i poměrně silná data z ekonomiky. Jak se nyní podle experta chovat ve vztahu k investicím?



Podle Shermana dnes nejsou moc zajímavé například rizikovější korporátní dluhopisy. Dlouhodobější vládní dluhopisy pak mohou být naopak atraktivní i v případě, že skutečně přijde recese, protože pak by jejich ceny pravděpodobně rostly. Za stále fungující indikátor recese je pak podle experta nadále považována inverze výnosové křivky. K ní dochází i nyní, Sherman ale dodává, že nejde o známku toho, že by recese byla za dveřmi. „Pokud k inverzi dochází, dluhopisové trhy tím říkají Fedu, že jeho politika je příliš utažená. Bojují s Fedem a říkají mu, že bude muset politiku otočit,“ dodal.



Příčinou obratu v monetární politice by mohla být i zmíněná recese, k tomu ale Sherman dodal, že tento termín lze chápat velmi široce. Jestliže například ceny realit spadnou o 5 – 10 %, někdo to může brát jako jasnou známku recese. Tou by ale měl být spíše útlum jdoucí napříč velkou částí hospodářství. V této souvislosti připomněl, že v předchozích letech řada ekonomických indikátorů přestřelovala směrem nahoru, a i proto nyní některé přestřelují směrem dolů. „Recese podle našich modelů není na spadnutí, ale je třeba se mít na pozoru. I z toho důvodu začínáme kupovat vládní dluhopisy. A pokud to nevyjde, stejně vyděláme 4 % z úrokových výnosů. Takže to nebude špatný obchod,“ dodal Sherman.





Na Yahoo byl hostem i Ken Shinoda, který v DoubleLine vede divizi strukturovaných produktů. Ten mimo jiné hovořil o tom, že americké hospodářství je odolnější, než se očekávalo. Důvodem podle něj může být i to, že firemní sektor i domácnosti byly ve velkém schopny vzít si půjčky a hypotéky ještě za velmi nízké sazby. Fed tak sice zvedá krátkodobé sazby, bude ale trvat delší dobu, než se tyto sazby projeví v reálné ekonomice, tedy právě na úrokových nákladech firemního sektoru a domácností.



Na americkém realitním trhu může podle Shinody nyní docházet k tomu, že obě jeho strany přijímají realitu. Prodejci tedy přestávají požadovat „včerejší ceny“ a dochází jim, že prodávat se bude levněji než v minulosti. Kupci zase přestávají doufat v propad trhu, který by přinesl masivní cenovou korekci. Ceny ale ještě mohou jít dolů, protože „bylo postaveno hodně nových domů a ty musí projít trhem“. Z cenového vrcholu by podle Shinody ceny mohly korigovat celkem asi o 10 %, doposud tak učinily přibližně o 4 %.



Zdroj: Yahoo Finance