Gundlach: Lidé se mě ptají, jak hluboká bude recese. Odpovídám, že to je jedno

Zakladatel investiční společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach na začátku rozhovoru pro Yahoo Finance chválil šéfa Fedu Jaye Powella za to, jak na poslední tiskové konferenci odpovídal na některé dotazy. Namísto rádoby hlubokých odpovědí totiž prostě řekl, že některé věci nyní prostě nevíme. „To je opravdu upřímná odpověď, kterou zase tak často z této strany neslyšíme.“



Gundlach se domnívá, že po řadu měsíců byla data týkající se inflace uklidňující, výnosy dvouletých vládních dluhopisů varovaly Fed, že utahuje příliš mnoho. Pak ale přišla „ta podivná revize vývoje indexu spotřebitelských cen, která nemění nic a zároveň změnila vše.“ Tato revize podle experta trhům naznačila, že možná nepřichází očekávaný pokles inflace, ale že to s ní bude složitější.



Gundlach uvedl, že „dělá to, o čem hovoří.“ Nyní mluví o útlumu ekonomiky a podle toho také jeho firma mění strukturu investičních portfolií. To především znamená, že snižuje jejich rizikovost a přesouvá se k aktivům s rizikem nízkým. Rok 2022 přitom začínala s velmi nízkým úrokovým rizikem. Na konci roku již byla portfolia firmy ve srovnání s indexy na neutrální úrovni, což znamená, že se výrazně prodloužila durace jejích portfolií.







„Lidé se mě ptají, jak hluboká bude recese. Odpovídám, že to je jedno. Ať je jakákoliv, potřebujete se ochránit. Ať prší hodně, nebo ještě víc, potřebujete deštník,“ uvedl Gundlach. Ohledně dlouhodobějšího výhledu pak uvedl, že je na trhu již 40 let a šlo o dobu, kdy sazby a výnosy dluhopisů trendově klesaly. Mohly se zvednout s cyklem, ale směr byl jasný, a to dolů. Investoři by se podle experta měli ptát, co jim třeba s ohledem na jejich zkušenosti může unikat. A jednou z dominantních zkušeností posledních desetiletí byly právě klesající sazby.



Například takzvané junk dluhopisy, jejichž boom nastal až v osmdesátých letech minulého století, tak znají jen prostředí klesajících sazeb. Investoři, kteří se na tomto trhu obligací s nízkým ratingem pohybují, tudíž nemají zkušenosti s prostředím dlouhodoběji rostoucích sazeb a s tím, co by třeba udělalo s defaulty a platební schopností firem vydávajících tento typ dluhopisů.



Zdroj: Yahoo Finance