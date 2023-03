Volkswagen odkládá plány na výstavbu gigafactory v Evropě, Fed bude zřejmě více utahovat měnovou politiku a futures jsou červené

odkládá podle listu Financial Times plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Fed dle včerejšího vyjádření jeho šéfa pravděpodobně zvedne úrokové sazby výše a potenciálně rychleji, než se dříve očekávalo. Britský ministr financí Jeremy Hunt zvažuje, že britským firmám poskytne dodatečné daňové úlevy na investiční výdaje a Intel údajně požaduje od německé vlády další dotace ve výši 4 až 5 miliard eur, aby mohl pokračovat v budování tamního komplexu na výrobu čipů. Futures jsou dnes červené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,3 %.

Německý koncern odkládá podle listu Financial Times plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Jako o jedné ze zemí, kde by závod mohl stát, přitom firma uvažovala i o Česku. Důvodem je podle FT to, že se chce soustředit na výstavbu obdobné továrny v Severní Americe, kde by na ni mohl získat pobídky ve výši deseti miliard eur.



Evropská komise (EK) zahájí hloubkové šetření fúze španělských aktivit telekomunikačních společností a MasMovil v hodnotě 18,6 miliardy eur. Spojením firem by vznikl druhý největší telekomunikační operátor ve Španělsku po firmě Telefónica. Hloubkové šetření začne podle zdrojů Reuters poté, co 3. dubna skončí předběžný přezkum. MasMovil bude muset pravděpodobně nabídnout nápravná opatření, aby dostal zelenou. Očekává se také, že EK odmítne žádost španělského antimonopolního úřadu, který chce případ převzít.



Předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že americká centrální banka pravděpodobně zvedne úrokové sazby výše a potenciálně rychleji, než se dříve očekávalo, kvůli přetrvávající inflaci. Jde o nečekaně agresivní postoj ke snížení tempa oproti minulému měsíci. Tyto poznámky, které včera zazněly před Kongresem, otevřely dveře úředníkům, kteří tak na příštím zasedání zvednou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu, pokud nadcházející data o pracovních místech a cenách ukážou, že zvýšení sazeb ekonomiku příliš neochladilo.



Britský ministr financí Jeremy Hunt zvažuje, že britským firmám poskytne dodatečné daňové úlevy na investiční výdaje, zatímco ve svém jarním rozpočtu hledá opatření na podporu hospodářského růstu. Hunt údajně přezkoumává řadu potenciálních změn, žádná konečná rozhodnutí ale nepadla a Hunt je omezen napjatým fiskálním výhledem, dodali.



Intel údajně požaduje od německé vlády další dotace ve výši 4 až 5 miliard eur, aby mohl pokračovat v budování komplexu na výrobu čipů ve východní části země. Čipař již dosáhl dohody o výstavbě závodu v Magdeburgu s vládními dotacemi ve výši 6,8 miliardy eur, které podléhají schválení Evropskou komisí. Zahájení stavby na konci loňského roku ale kvůli ekonomickým problémům odložil.