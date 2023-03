Fed bude zřejmě muset zvýšit sazby mnohem více, řekl Powell v americkém Kongresu

Centrální banka USA (Fed) bude pravděpodobně muset v reakci na poslední silnou statistiku zvýšit úrokové sazby mnohem více, než se čeká. Je také připravena postupovat razantněji, pokud souhrn přicházejících informací naznačí, že je třeba přijmout tvrdší opatření, aby se podařilo dostat inflaci pod kontrolu. Šéf Fedu Jerome Powell to řekl v projevu před senátním výborem pro bankovnictví a bydlení. Na jeho slova obratem reagují trhy, swapy přeceňují a započítávají růst amerických sazeb o 50 bps (místo dosavadního očekávání +25 bps) na jednání měnového výboru FOMC americké centrální banky Fed v březnu. Dolar na slova Powella reaguje viditelným zpevňováním.

"Poslední ekonomické údaje byly silnější, než se očekávalo, což naznačuje, že konečná úroveň úrokových sazeb bude pravděpodobně vyšší, než se předpokládalo," uvedl Powell. Jeho vyjádření je první od zveřejnění statistik za leden, které ukázaly, že inflace v USA a růst počtu pracovních míst byly vyšší, než se čekalo. Podíl na tom mohlo mít teplé počasí a další sezonní vlivy, Fed si je však podle Powella vědom, že to může být znamením, že centrální banka toho musí udělat více pro zmírnění inflace, možná se dokonce vrátit ke zvyšování sazeb o více než o čtvrt procentního bodu.



"Pokud by souhrn údajů naznačoval, že rychlejší zpřísňování je oprávněné, byli bychom připraveni zvýšit tempo růstu úrokových sazeb," řekl Powell.



Příští zasedání měnového výboru Fedu je naplánováno 21. a 22. března. Tento pátek bude zveřejněna měsíční zpráva o vývoji zaměstnanosti a příští týden o vývoji inflace za únor. Zprávy budou rozhodující pro rozhodnutí bankéřů o dalším zvyšování úrokových sazeb.



Powellův projev ukazuje, že proces zpomalování inflace nemusí být snadný. Inflace sice zpomaluje ze svého loňského vrcholu, proces jejího návratu na dvě procenta má před sebou ještě dlouhou cestu a nebude snadný, uvedl Powell.



Míra nezaměstnanosti v zemi v současnosti činí 3,4 procenta, což je nejnižší údaj od roku 1969. Powell naznačil, že trh práce bude možná muset oslabit, aby se zmírnila inflace v širokém sektoru služeb, tedy v části ekonomiky s vysokým podílem lidské práce, kde ceny nadále rostou.



Na svém posledním zasedání na počátku února Fed zvýšil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,50 až 4,75 procenta, nejvýše od října 2007. Bylo to osmé zvýšení od března 2022, ale také nejnižší. Předtím Fed zvyšoval úroky o půl procentního a 0,75 procentního bodu.