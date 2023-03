Prezident Petr Pavel složil slib. Brzy zveřejní cíle pro prvních 100 dní ve funkci

Petr Pavel složil dnes ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib a zahájil tím své pětileté funkční období. Ceremoniálu se účastnili poslanci, senátoři, členové vlády, hejtmani a další ústavní činitelé a čestní hosté. Pavel byl zvolen prezidentem na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Na Pražském hradě vystřídal Miloše Zemana.



Česká společnost není příliš rozdělená, pouze si zvykla víc mluvit o tom, co ji rozděluje, řekl Pavel v inauguračním projevu. Výsledek prezidentských voleb podle něj ukázal, že lidé v Česku dávají přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překrucováním reality. Dal také příležitost k návratu hodnotové politiky, míní.

Pavel v projevu připomněl svůj závazek vrátit do vedení země důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo, když se hlavním kritériem posuzování kvality činů i osobností stal úspěch. Za svůj nový tým označil Pavel všechny lidi, ať mu dali ve volbách svůj hlas, volili někoho jiného, nebo nehlasovali. "Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat," řekl.



Pavel zmínil zahájení své kampaně před půl rokem, do kandidatury se pustil kvůli důvěře a podpoře svého okolí. Uvedl, že začínal s malým týmem, který postupně rostl. "Volbami skončila práce volebního týmu, ale začala práce mnohem složitější a delší pro nový tým. A tím týmem jsme dnes my všichni," řekl. Zařadil do něj své voliče, voliče svých soupeřů i nevoliče, protože všichni čelí stejným problémům.



Příležitost podle něj v poslední době dostávali populisté, kteří svůj vlastní úspěch a vliv opírají o lež, manipulaci a zneužívání strachu. "Já ani můj tým jsme na tuto hru nikdy nepřistoupili. Vážím si toho, že rekordní účast ve volbách a jejich výsledek ukázaly, že i vy dáváte přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překrucováním reality," řekl. Výsledky voleb podle něj řekly dost chaosu a otevřely cestu ke společnému hledání řešení. "Díky vám můžeme přispět k návratu hodnotové politiky. Díky vám pravda znovu zvítězila," prohlásil.



Společnost podle Pavla není rozdělená. "Spíše jsme si jen zvykli více mluvit o tom, co ji rozděluje," uvedl. Mluvit by se mělo naopak o tom, co lidi spojuje. V každém kraji podle něj žije mnoho lidí s jasnou představou, jak Česko posouvat dopředu, ale brzdí je třeba předsudky, nedostatek odvahy nebo zbytečná byrokracie. "Přeji si, abychom tento stín spolu dokázali překročit. Nekomplikujme jednoduché, nevyrábějme překážky, neztrácejme čas hledáním perfektního, abychom nakonec neudělali nic," řekl.



Česko podle Pavla už mnohokrát ukázalo, co umí. Za příklad dal úspěšné předsednictví v Radě Evropské unie. "Buďme aktivní a přenesme to i do dalších oblastí. Například i na půdu NATO nebo OSN. Nečekejme, až větší státy přijdou s řešením. Kde je psáno, že těmi rozumnějšími a schopnějšími jsou vždy ti největší?" řekl.



Za úspěch svého prezidentství by považoval, kdyby se zvýšil počet lidí, kteří se nenechají odradit nejistotou. "Rozdíl ve všem nakonec dělají lidé, kteří vstanou a jdou to zkusit," uvedl. Vybídl k aktivnímu přístupu, podpoře úspěšných jednotlivců například mezi zaměstnanci. "Dejme jim šanci být kreativní, rozvíjet se, realizovat projekty a nést za ně odpovědnost. A to i s rizikem, že někdy selžou," dodal.



Má v plánu zviditelňovat podobné "kroky kupředu" a dávat záštitu takovým projektům. "Abychom sami sobě, ale i světu ukázali, že jsme národ, který má svůj názor, má pro něj dobré argumenty a umí si za ním stát," uvedl. Češi si musí udržet pokoru, to ale neznamená, že nemohou mít odvahu, ideu a vizi, doplnil.



Prezident Pavel brzy zveřejní plán cílů na prvních 100 dní ve funkci

Pavel brzy zveřejní plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci, řekl v inaugračním projevu. Takzvaných 100 dnů hájení po nástupu do funkce by mu nebylo vlastní, raději bude kritizován za příliš aktivní start, uvedl. Chce pokračovat v cestách do regionů, více otevřít Hrad a vrátit na něj transparentní komunikaci. Podporovat bude opatření k uzdravení veřejných financí, ač budou podle něj někdy bolet.



Roli prezidenta považuje za nejtěžší tam, kde končí rozsah jeho pravomocí. "Je fér přiznat hned na začátku, že z tohoto důvodu na mnoho problémů sám nestačím. Budu ale aktivně hledat cesty ve spolupráci se všemi, kdo k takovým řešením mohou přispět," sdělil Pavel. Všechny kroky je připraven vysvětlovat a komunikovat.



Pavel chce pracovat hlavně v podhradí, řekl. Bude pokračovat v návštěvách regionů. "Abych na vlastní oči viděl a poznal, jaké problémy vás pálí nejvíc. Abych dopřál sluchu těm, kdo mají pocit, a někdy oprávněně, že jim nikdo nenaslouchá. A spolu s odborníky, vládou a Parlamentem budu hledat řešení," uvedl.



Chce také Hrad více otevřít lidem i kulturním, společenským a vzdělávacím akcím a vrátit na něj srozumitelnou, transparentní a pravidelnou komunikaci.



Pavel považuje za důležité snížit inflaci a schodek veřejných financí. Bude podporovat opatření, která to umožní, ačkoli budou někdy bolet, řekl. Za znak vyspělé země považuje nový prezident solidaritu. "Při nápravě systémových problémů, bez které se objektivně neobejdeme, jako je dlouhodobá neudržitelnost stávajícího daňového nebo důchodového systému, bude nezbytné ne plošně, ale adresně směřovat pomoc těm nejzranitelnějším," poznamenal.



Za nutné má také podporovat inovace a investice do nových technologií. "Naše reakce na krize posledních let, ale i prezidentská volba mě přesvědčily, že se umíme sjednotit za jeden cíl, přestože vidíme různé cesty k jeho dosažení," uvedl také prezident.



V zahraniční politice může být Česko podle Pavla výrazným hráčem stmelujícím partnery podobné rozlohy a uvažování. Jednotný středoevropský hlas bude důležitý při pomoci Ukrajině k vítězství, míní. "Nejen naše historická zkušenost by měla být důvodem, abychom v její podpoře i nadále pokračovali. Pomáháme tím nakonec i sami sobě," řekl.



Chtěl by, aby Česko bylo za hranicemi vnímáno jako aktivní a spolehlivý partner s vlastními názory, který dokáže věci ovlivnit k lepšímu. "Jako prezident České republiky udělám maximum, abychom renomé naší země v zahraničí pozvedli na novou úroveň. A také změnili způsob, jak o sobě přemýšlíme my sami," dodal Pavel.

Pražský hrad je dnes otevřený pro veřejnost, která může slavnostní akt sledovat na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí a třetím hradním nádvoří. Příchozí musí počítat u vstupů do hradního areálu s bezpečnostními kontrolami u vstupů a s dílčím omezením kvůli koridorům pro pozvané hosty.

Pavlovi s předstihem pogratuloval dopisem britský král Karel III. Pavlovi napsal, že úzké partnerství mezi Českem a Británií je zakořeněno ve sdílené historii a společném odhodlání bránit svobodu a demokracii. Vzájemné vztahy podle něj mají pro Británii velkou důležitost.