Americký prezident Biden představil rozpočtový plán: snížení deficitu o 2,9 bilionu dolarů i zavedení daní pro bohaté

Americký prezident Joe Biden představil svůj rozpočtový plán, který by v příštím desetiletí měl snížit deficit o 2,9 bilionu USD (64,7 bilionu Kč). To je vyšší cíl, než jaký slíbil ve svém projevu minulý měsíc, kdy uvedl, že plánuje snížení deficitu o dva biliony USD. Plán počítá hlavně s vyššími daněmi pro bohaté. Je však již jasné, že republikáni návrh odmítnou.



Návrh rozpočtu celkově očekává dodatečné daňové příjmy 4,7 bilionu USD a úspory 800 miliard USD díky změnám ve vládních programech. Biden ale také požaduje nové výdaje 2,6 bilionu USD.



V příštím fiskálním roce, který začne 1. října, chce Bidenova vláda zvýšit rozpočtové výdaje o osm procent na 6,88 bilionu USD. Výdaje na obranu mají vzrůst o 3,3 procenta na 886 miliard USD. Příjmy mají činit 5,04 bilionu USD. Deficit by se tak zvýšil na 1,85 bilionu USD z 1,57 bilionu USD.



Bidenův návrh se letos v Kongresu setkává s tvrdým odporem, protože republikáni v listopadových volbách získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. Velká část návrhů z plánu rozpočtu tak zřejmě nebude přijata.



Bidenův desetiletý rozpočtový plán točí převážně kolem myšlenky zdanění bohatých, které by pomohlo financovat programy pro střední třídu, starší lidi a rodiny. Biden často mluví o to, že firmy a bohatí musí platit svůj spravedlivý podíl.



Zvýšení daní zahrnuje zrušení části daňových škrtů z roku 2017, které učinil tehdejší prezident Donald Trump, protože nižší daně nepřinesly růst, který Trump sliboval. Biden navrhuje nové daně pro miliardáře a zvýšení sazby daní z příjmu právnických osob a daně ze zahraničních zisků amerických nadnárodních firem. Chce také zvýšit horní mezní sazbu daně u příjmů nad 400.000 USD a zrušit zvýhodněnou sazbu pro příjmy z kapitálových výnosů pro domácnosti s příjem nad jeden milion USD.



Návrh zahrnuje také nové výdaje 2,6 bilionu USD, včetně obnovení rozšířené daňové úlevy na děti až na 3600 USD na dítě ze současných 2000 USD.



V době zvýšeného napětí s Ruskem a Čínou návrh rozpočtu v příštích deseti letech počítá s poklesem vojenských výdajů v poměru k výkonu americké ekonomiky. Federální výdaje však mají činit zhruba čtvrtinu ekonomického výkonu kvůli vyšším výdajům na sociální a zdravotní pojištění. Tím se prakticky zachovává stejná velikost vlády jako v současnosti.



Republikáni požadují přísné škrty ve výdajích výměnou za zrušení zákonného limitu pro zadlužování vlády. Zatím však nemají žádný protinávrh pro plán předložený Bidenem a jediné co uvádějí je, že odmítnou plán zvýšit daně pro bohaté. Tento plán by mohl být jedním z hlavních politických bodů případné Bidenovy prezidentské kampaně za znovuzvolení v roce 2024. Biden však zatím nepotvrdil, zda bude o znovuzvolení usilovat.



Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy prohlásil, že prezidentem navržené snížení deficitu je nedostatečné. Vyzval k tomu, aby se vláda USA vydala cestou vyrovnaného rozpočtu.



"Republikáni v Kongresu neustále tvrdí, že chtějí snížit deficit, ale nepředložili žádný komplexní plán, který by ukazoval, co sníží," řekla ředitelka Úřadu pro řízení a rozpočet Shalanda Youngová. "Těšíme se, až uvidíme jejich rozpočet, aby ho Američané mohli porovnat s tím, co předkládáme dnes."