Banka HSBC získá za jednu libru britskou divizi americké Silicon Valley Bank

Britská banka získá za jednu libru britskou dceřinou společnost zkrachovalé americké banky Silicon Valley Bank (SVB). Oznámila to dnes . Převzetí má zachránit důležitého věřitele začínajících technologických firem v Británii.

Bitcoin a další kryptoměny dnes zpevňují po oznámení amerických úřadů, že se chystají omezit dopady pátečního krachu banky Silicon Valley Bank. Kryptoměnová společnost Circle dále uklidnila klienty, že vazba stablecoinu USD Coin (USDC) k dolaru v poměru 1:1 je bezpečná. Šéf společnosti Circle Jeremy Allaire na twitteru uvedl, že její rezervní vklad 3,3 miliardy USDC držený u zkrachovalé SVB bude plně k dispozici, až se dnes otevřou americké banky.Bitcoin si kolem 9:00 SEČ podle serveru CoinDesk připisoval proti předchozímu dni 9,9 procenta a pohyboval se kolem 22.565 USD.

Stablecoin USDC v sobotu ztratil vazbu na dolar v poměru 1:1 a dostal se na historické minimum kvůli obavám z expozice společnosti Circle, jež nad ním stojí, vůči SVB. Dnes se vazba kryptoměny k dolaru přiblížila k paritě. Kolem 9:15 SEČ se podle serveru CoinGecko pohybovala kolem 0,98 USD. Stablecoin je kryptoměna vázaná na reálné aktivum, v případě USDC se jedná o americký dolar. USDC je druhým největším stablecoinem s tržní kapitalizací 37 miliard dolarů. Tether, největší z nich, má podle CoinGecko tržní hodnotu 72 miliard USD.

Americké ministerstvo financí a americká centrální banka (Fed) oznámily řadu opatření ke stabilizaci bankovního systému. Uvedly, že klienti SVB budou mít dnes přístup ke svým vkladům. Akvizice HSBC přichází poté, co americké úřady v pátek rozhodly o uzavření SVB Financial Group, mateřské společnosti Silicon Valley Bank. Správcem banky byla jmenována Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). Americké úřady uvedly, že vkladatelé Signature Bank budou rovněž odškodněni, aniž by přitom tratili daňoví poplatníci.

"Tato akvizice má pro naše podnikání v Británii obrovský strategický smysl," uvedl generální ředitel Noel Quinn.

Na rozdíl od USA neoznámila Británie širší opatření na zvýšení likvidity bankovního systému, uvedla agentura Reuters. Britská centrální banka uvedla, že britský bankovní systém je zdravý. Žádné další banky nejsou těmito kroky ani řešením problémů americké SVB přímo ovlivněny. "Širší bankovní systém Británie zůstává bezpečný, zdravý a dobře kapitalizovaný," uvedla Bank of England. SVB UK je oddělena od americké skupiny. dodala, že aktiva a závazky mateřské společnosti nejsou součástí transakce.



Dohoda ukončila horečná jednání mezi vládou, regulačními orgány a potenciálními kupci britského podniku, která se uskutečnila o víkendu. SVB UK měla k 10. březnu úvěry 5,5 miliardy liber a vklady 6,7 miliardy liber. Skutečný vlastní kapitál má činit zhruba 1,4 miliardy liber, uvedla . Transakce by měla být dokončena okamžitě.