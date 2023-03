Opětovná atraktivita dluhopisů a návrat portfolia 60/40

Poměrně nedávno se hovořilo o tom, že strategie 60/40 je mrtvá. Podle tohoto pohledu byly dluhopisy jako investice nezajímavé a investoři by se neměli snažit, aby jejich podíl v portfoliích dosahoval 40 %. Joanna Gallegos z Bondbloxxu ale na CNBC připomněla, že za poslední rok americká centrální banka výrazně zvedla sazby a spolu s tím šly nahoru i výnosy obligací. Dluhopisy tak nabízí dlouho nevídané výnosy.



Následující graf ukazuje rozdíl v návratnosti strategie 60/40 a výnosů šestiměsíčních vládních dluhopisů:



Zdroj: Twitter



Portfolio složené ze 60 % z akcií a 40 % z dluhopisů vynášelo ve srovnání s výnosy krátkodobých obligací nejvíce během několika let po finanční krizi. V posledních měsících se pak rozdíl výrazně snížil, což je dáno jednak vývojem na akciových trzích a také zmíněným růstem výnosů dluhopisů, a to zejména těch krátkodobých. Gallegos k tomu uvedla, že nákup těchto obligací namísto držení hotovosti je nyní „intuitivní“.



Kim Arthur z Main Management zmínil, že jeho firma má dluhopisy s průměrnou durací zhruba 4 roky a jejich výnos se pohybuje kolem 5 %. Dlouhodobé dluhopisy pak firma drží zejména jako zajištění proti recesi. Během ekonomického útlumu totiž mají ceny dluhopisů tendenci růst. K relativní atraktivitě akcií a dluhopisů pak expert připomněl, že pokud investor kupuje krátkodobé dluhopisy, má nyní sice zajímavé výnosy, ale čelí riziku spojenému s reinvesticemi. Tedy tomu, kam vloží své prostředky poté, co bude dluhopis splacen.



Pokud podle experta vezmeme do úvahy rizika spojená s reinvesticemi, zvedá se atraktivita akcií, které mohou sloužit i jako dlouhodobé zajištění proti vyšší inflaci.



Zdroj: CNBC