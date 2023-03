Je čas hledat hodnotu v akciích menších bank?

Na CNBC poukazují na pokles cen akcií řady menších amerických bank, který se dostavil po pádu Silicon Valley Bank. Zároveň ale připomínají, že vláda už „zacpala díru“ - tedy přijala opatření, která by měla zabránit širším problémům v systému. A následně se na CNBC diskutovalo o tom, zda již není čas hledat hodnotu u zmíněných akcií, které prošly prudkou korekcí.



Tématu se chopil Christopher Marinac ze společnosti Janney Montgomery Scott, který připomněl, že na konci roku 2008 či v roce 2022 byly chvíle, kdy šlo levně koupit velmi dobré banky s výborným managementem. Podle experta nyní trh začíná analyzovat situaci a hodnotit, jak na tom banky z fundamentálního pohledu skutečně jsou. A on sám se domnívá, že mezi nimi opravdu lze nalézt zajímavé příležitosti.



Marinac uvedl, že základní podnikatelský model bank je stále silný a měl by dál generovat dividendy pro akcionáře. Z hlediska jejich zisků sice roste náklad kapitálu s tím, jak centrální banka zvedá sazby, zároveň se ale zvedají sazby z úvěrů, takže čisté marže růstem sazeb netrpí. Co může mít určitý negativní dopad na hospodaření bank, je slabší úvěrová činnost, expert ale dodal, že kvalita půjček zůstává celkově stále vysoká.







Marinac míní, že kolem kvality úvěrů panuje poslední dny hodně zmatku a špatných informací. On si myslí, že situace se uklidní a připomněl, že menší banky hrají při poskytování úvěrů stále velmi významnou roli. V systému je také podle experta nadále hodně likvidity. Jako atraktivní mezi bankami vidí například Fifth Third Bank či Truist.



Na závěr analytik řekl, že současné tlaky nevznikly kvůli tomu, že by v bankách byly ve větší míře špatné úvěry a aktiva. Všechny ale zaskočila rychlost, s jakou se situace kolem Silicon Valley Bank zhoršila. A zopakoval, že systém netrpí nedostatečnou likviditou. U SVB měla jeho společnost neutrální doporučení a problémem se tu stala neschopnost zvednout kapitál. Ta byla dána tím, že „investoři neuvěřili příběhu banky“.



Zdroj: CNBC