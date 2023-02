Akcie jsou v dlouhodobém medvědím trhu, domnívá se Gundlach

Zakladatel investiční společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach očekává ekonomický útlum a nezáleží podle něj na tom, jak hluboká by recese byla. Pro investory by tak jako tak měla znamenat přesun k méně rizikovým aktivům (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části rozhovoru investor navázal na svůj komentář týkající se možné změny v ekonomice, dlouhodobějšího růstu sazeb a dluhopisů s nízkým ratingem.



U junk obligací podle Gundlacha nedochází k tomu, že by byly prostě splaceny. Buď totiž přijde default, anebo se refinancují (jejich splátka jde ruku v ruce s vydáním dluhopisu nového). Tento systém by také mohl být dotčen tím, pokud bychom vstupovali do prostředí dlouhodobě rostoucích sazeb.



Ohledně akcií expert uvedl, že jsou podle něj v dlouhodobém medvědím trhu, který začal již na konci roku 2021. Mimo jiné mu předcházel obrovský rozdíl v tom, jak si vedl index S&P 500 a index S&P 495 - tedy pět nejpopulárnějších technologických firem, které trh táhly nějaký čas nahoru a pak prudce korigovaly s tím, jak začaly růst sazby a nadšení pro technologie postupně chladlo.





Prostředí rostoucích nominálních a reálných sazeb je podle investora pro akcie „extrémně negativní“ v době, kdy se valuace nacházejí vysoko. Následující graf porovnává vývoj reálných sazeb v USA s poměrem cen akcií k ziskům PE:



Zdroj: Twitter



Nejlepším indikátorem dalšího ekonomického vývoje na dluhopisových trzích je podle experta inverze výnosové křivky. Pokud k ní dojde poprvé, „je třeba být opatrný.“ Jestliže se ale inverze opakuje, nebo trvá delší dobu jako nyní, je to podle Gundlacha jasný signál blížící se recese. Podobně pak hovoří index vedoucích indikátorů.



Obavy ale v investorovi podle jeho slov nebudí současná diskuse o zvednutí dluhového limitu. Vše se podle něj neustále opakuje a limit se zvedá až na poslední chvíli. V určitém ohledu je ovšem současná situace přece jen jiná. Někteří politici se totiž podle Gundlacha konečně začínají vážněji věnovat dlouhodobé udržitelnosti vládních dluhů a jeví odhodlání na tomto poli něco udělat.



Zdroj: Yahoo Finance