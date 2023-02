Po exodu hotovosti varuje Credit Suisse před značnou ztrátou v roce 2023. Akcie reagují poklesem

letos očekává značnou ztrátu. Klienti z účtů této banky stáhli v posledních třech měsících roku 2022 rekordní množství finančních prostředků, čímž banka dosáhla nejhoršího ročního výkonu od finanční krize. Akcie po čtvrtečním otevření v Curychu klesají o 6 %.



Horší čistou ztrátu, než se očekávalo, ve výši 1,39 miliardy švýcarských franků za tři měsíce do prosince způsobily ztráty jak v klíčové majetkové divizi, tak v investičním bankovnictví. se zároveň snaží vzpamatovat z odlivů financí poté, co bouře na sociálních sítích zpochybňující budoucnost banky vedla v prvních týdnech října k panice vkladatelů, přičemž odlivy za čtvrtletí činily 110,5 miliardy franků.



Manažeři říkají, že vidí známky toho, že se finanční prostředky klientů vracejí, přesto ale bude divize správy majetku v prvním čtvrtletí kvůli této ztrátě dále krvácet. Ve snaze získat zpět své postavení osekává části své investiční banky a znovu se zaměřuje na svou hlavní činnost v oblasti správy majetku po letech skandálů a ztrát, které podlomily důvěru v tuto značku.



"Výsledky jsou samozřejmě nepřijatelné, a proto jsme vytvořili novou strategii," přiznal generální ředitel Ulrich Koerner v rozhovoru s Francine Lacquaovou z Bloomberg Television. Banka po odlivu oslovila desítky tisíc klientů a „situace se úplně změnila,“ řekl Koerner. Finanční ředitel Dixit Joshi ve čtvrtek dodal, že divize správy majetku zaznamenala v lednu příliv zejména v Asii a Tichomoří.



Snižování nákladů



Koncem loňského roku získala banka kapitál ve výši 4 miliardy dolarů, přičemž Saúdská národní banka převzala podíl ve výši přibližně 10 %. Také zrušila až 9 000 pracovních míst s cílem znovu dosáhnout zisku do roku 2024. Náklady na restrukturalizaci odhaduje v roce 2023 ve výši asi 1,6 miliardy franků. A v důsledku ztrát a snížení nákladů banka snížila také objem variabilních kompenzací na rok 2022 zhruba o 50 %.



„Strategie je velmi jednoduchá. Musí být v souladu s výsledky,“ řekl Koerner. „Nová kultura budoucího odměňování je, že když budete mít zisk, my vyplatíme bonus. Pokud to ne, zaplatíme velmi málo, anebo nic."



Obchodování oslabuje



Výnosy z obchodování s pevným výnosem ve čtvrtletí meziročně klesly o 84 %, zatímco výnosy z obchodování s akciemi klesly o 96 %. Vedle toho klesly o 59 % také výnosy z kapitálových trhů a poradenství v důsledku propadu fúzí a akzivizic a nejistého tržního prostředí.



V oblasti správy majetku banka vykázala ztrátu před zdaněním ve výši 199 milionů franků, což je horší, než se odhadovalo. Poplatky a čisté úrokové výnosy klesly o 17 % a výnosy z transakcí klesly o 20 %.



Akvizice M. Klein



Banka zároveň oznámila nákup operací společnosti M. Klein & Co. za 175 milionů dolarů v rámci založení nové značky investičního bankovnictví First Boston. Banka uvedla, že obdržela závazek na injekci ve výši 500 milionů dolarů a spolupracuje s dalšími zainteresovanými stranami, které by jí poskytly kapitál.



Další ztráty vyvíjejí tlak na Lehmanna a generálního ředitele Koernera postavit zpět na udržitelný základ, přičemž investoři a analytici projevují jen omezenou trpělivost. "S velkými ztrátami, které budou pokračovat i v roce 2023, očekáváme další vlnu snižování ratingu a nevidíme důvod tyto akcie vlastnit," napsali analytici z Keefe, Bruyette a Woods ve čtvrtek.



Zdroj: Bloomberg