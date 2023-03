Evropské banky pod palbou, strach táhne peníze znovu do dluhopisů

Velmi volatilní období s častými obraty tržní nálady pokračuje. Dnešní obchodování řídí obnovený strach z bank a vše se tentokrát točí kolem . Její akcie jsou pod silným tlakem a prémie CDS strmě narostly, což ukazuje na velké obavy z pádu této banky. Odpoledne se situace zklidňovala, ale nyní to vypadá na obnovení tlaku. Akcie dnes potopil její největší akcionář suchým prohlášením, že nehodlá dál poskytovat kapitál. Vedení pak vyzvalo švýcarskou centrální banku, aby se jí veřejně zastala.

Trhy znovu reagují plošně, takže výrazně trpí i akcie dalších evropských i amerických bank. Obnovil se výrazný zájem o státní dluhopisy, načež sledujeme další otočku a masivní propad výnosů, zejména na krátkých splatnostech. V Německu je 2Y splatnost dole o 50 bps, v USA k tomu moc nechybí.

Ruku v ruce se mění také očekávání pro úrokové sazby. Od ECB už trh zítra čeká jen klasické zvýšení o čtvrt procentního bodu a vrchol by měl být vzdálen zhruba 60 bps z aktuálních hodnot. V případě Fedu se pak tržní hráči přiklánějí k variantě, že sazby příští týden zůstanou stabilní a postupně odbourávají i sázky na možnost, že ještě v rámci tohoto cyklu vůbec stoupnou. Naopak výrazně stoupají očekávání, že Fed brzy otočí se sazbami dolů a do konce roku je ze současné úrovně sníží skoro o celý procentní bod. To ukazuje na slušnou míru stresu a samozřejmě i velké dilema pro centrální bankéře, přičemž ty evropské čeká rozhodování už zítra.

Oproti předchozí panice kolem SVB jsou tu některé podstatné rozdíly. Předně došlo k přesunu pozornosti na evropskou stranu, takže trpí euro, a to výrazně. Dnes na dolar ztrácí skoro 2 procenta. Dále pak se na akciích neopakuje nadšení z toho, že možná přijde snížení sazeb. Některé sektory jako komunikace či technologie si sice vedou lépe než indexy, ale celkově akciové trhy padají. Amerika zhruba o procento, Evropa o 3-4 procenta. Jedním z efektů posledních zpráv je totiž i zhoršení ekonomického výhledu a vyhlídky recese akciím moc nesvědčí. A ani komoditám či energiím - ropa dnes padá o více než 6 procent.

Jak jsme psali minulých dnech, nelze si vybírat to nejlepší ze všech variant. Aktuálně se přesouváme k možnosti "příznivější měnová politika + recese". Zasažen je také domácí trh, kdy pražskou burzu tlačí dolů velká váha bank a koruna odepisuje proti euru celé procento. Její vytrvalé posilování z posledních měsíců je minulost a nečekané zisky se ztenčují.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0260 1.0338 24.0886 23.7613 CZK/USD 22.7810 2.8348 22.8440 22.0945 HUF/EUR 400.6616 2.7831 402.0172 387.8922 PLN/EUR 4.7085 0.0232 4.7194 4.6834

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2797 -1.3096 7.4101 7.2610 JPY/EUR 139.9030 -2.8792 144.9772 139.5540 JPY/USD 132.6690 -1.1344 135.1160 132.2330

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8774 -0.6066 0.8844 0.8718 CHF/EUR 0.9781 -0.2722 0.9834 0.9706 NOK/EUR 11.4066 0.7499 11.4208 11.2854 SEK/EUR 11.2228 -0.1539 11.2566 11.1574 USD/EUR 1.0543 -1.7647 1.0742 1.0519

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5163 1.4253 1.5170 1.4899 CAD/USD 1.3805 0.8820 1.3813 1.3660