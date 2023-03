Bloomberg: Credit Suisse a ti blázniví, bohatí a úzkostliví Asiaté

Zdá se, že kdykoli se ve světě bankovnictví objeví nějaká nervozita, Group je první na ráně. Tato druhá největší švýcarská banka potřebuje u veřejnosti preventivně vylepšit pověst, než ti blázniví, bohatí a úzkostliví Asiaté stáhnou z všechny své peníze. Ve svém komentáři to napsala agentura Bloomberg.



Po rekordním propadu ceny svých akcií a po prudkém růstu ceny swapů úvěrového selhání se banka snaží obnovit důvěru. Uvedla, že si půjčí až 50 miliard švýcarských franků (1,2 bilionu Kč) od centrální banky, která nabídla, že v případě potřeby poskytne záložní likviditu. rovněž odkoupí prioritní dluhové cenné papíry až asi za tři miliardy franků.



To je ale jen malá úleva pro klienty privátního bankovnictví v Asii, kteří byli ohromeni a fascinováni rychlým pádem uznávané banky se sídlem v Curychu, píše Bloomberg.



Záleží na tom, jak se Asiaté na švýcarskou banku dívají. Podle finančního ústavu se tento region v letech 2016 až 2020 podílel na růstu zisku divize pro správu majetku jednou třetinou a na kumulativním růstu investovaných aktiv ze 48 procent. Hongkong, Peking a Singapur patří mezi deset měst, kde žijí velmi bohatí lidé - takoví, kteří disponují čistým majetkem za více než 30 milionů dolarů. Pokud se už nebude starat o peníze nejbohatším lidem v Asii, těžko se pak může považovat za globálního správce majetku.



V asijském regionu se v poslední době potýká s mnoha překážkami. Bohatí čínští klienti se začali mnohem více obávat o vklady do švýcarských bank, a to kvůli tvrdému přístupu, který Švýcarsko uplatňuje vůči sankcím. Neutralita Švýcarska je nyní zpochybňována - vláda postupuje v souladu s Evropskou unií při postihování bohatých spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina.



Aby toho nebylo málo, požadavek na výběr 42 miliard dolarů z americké společnosti SVB Financial Group a její následný krach jsou hezkou připomínkou toho, že vykazuje velmi podobné problémy. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se objem klientských vkladů proti předchozímu čtvrtletí propadl o 40 procent, nejlepší správcové majetku začali utíkat ke konkurenci a svou klientelu brali s sebou.



Ve snaze zastavit odliv klientů v Asii, nedávno zvýšila tříměsíční depozitní sazby pro nové vklady od pěti milionů dolarů a více až na 6,5 procenta. To je podle údajů agentury Bloomberg o 1,5 procentního bodu více, než nabízí přímý konkurent , a to největší švýcarská banka UBS.



Tato lákavá sazba už ale zavání zoufalstvím. Podle americké bankovní skupiny mají téměř všechny tyto vklady smluvní splatnost kratší než jeden rok. Vzhledem k tomu, že je vystavena expozici vůči velmi majetným lidem, je velká část vkladů pravděpodobně nepojištěná. Švýcarsko garantuje vklady pouze do výše 100.000 franků (2,4 milionu Kč).



Například Číňané jsou obzvláště opatrní a také velmi citliví na negativní zprávy. Koneckonců byli v poslední době svědky regulačních zásahů Pekingu a trpěli jimi. Celé odvětví doučování - které si tak oblíbil rizikový kapitál - přes noc zmizelo. Bohatí klienti dříve rádi kupovali dolarové dluhopisy vydané developerskými společnostmi, jako je China Evergrande Group, které lákaly na velmi slušné výnosy. Tento lukrativní byznys ale vzal zasvé po rekordní vlně nesplácených závazků developerů.



Bohatí Asiaté zjišťují, že nemá smysl honit se za výnosem, pokud si člověk není jist, že dostanete zpět vložené peníze. musí řešit spoustu dotazů klientů, od rizika sankcí až po bezpečnost jejich vkladů. Situaci zhoršuje i náhlý v obrat v čínské politice. Aby švýcarská banka své asijské aktivity udržela, má před sebou mnohem více práce než vydávání tiskových zpráv. Musí uklidnit své klienty v Asii - ve svém centru zisků a růstu.