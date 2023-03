Hindenburg Research zveřejnil svou krátkou pozici na platební společnosti Block (-20 %). Údajně klamala investory

Akcie Block klesly poté, co Hindenburg Research oznámil svou krátkou pozici sázející na pokles akcií. Jako důvod uvedl, že tato platební společnost vedená Jackem Dorseym klamala investory. Dorsey byl rovněž spoluzakladatelem Twitteru.





Akcie Block klesaly po otevřením trhu v New Yorku o 20 % na 58,35 USD. Nyní odepisují 14 %. Na e-mailovou žádost o komentář od Bloomberg News mimo běžnou pracovní dobou zatím firma neodpověděla. Hindenburg svou zprávu zveřejnil po dvouletém vyšetřování.

— Hindenburg Research (@HindenburgRes) March 23, 2023

Investoři mají již dlouho obavy z Cash App a také mnoha jejích konkurentů, jako je společnost PayPal Holdings. Ale Hindenburg ve svém výzkumu tvrdí, že problémy Cash App jdou hlouběji a lze u ní vysledovat nedostatky v dodržování předpisů.

"Většina analytiků je nadšená z postpandemického růstu platformy Cash App s očekáváním, že jejích 51 milionů aktivních uživatelů měsíčně spolu s nízkými náklady na akvizici zákazníků povedou k vysokému růstu marže a poslouží jako budoucí platforma pro nabídku nových produktů. Náš průzkum však ukazuje, že společnost Block vysoce nadhodnotila počet svých skutečných uživatelů, a naopak podhodnotila náklady na získávání zákazníků. Bývalí zaměstnanci této společnosti odhadují, že 40 % až 75 % účtů, které kontrolovali, byly falešné, zapletené do podvodu anebo se jednalo o další účty spojené s jedinou osobou," píše ve svém reportu Hindenburg Research.

Aplikace Cash App podle Hindenburg Research pravděpodobně umožňovala podvodníkům během pandemie zneužívat vládní stimulační programy. Stát Massachusetts v reakci na žádost o veřejné záznamy uvedl, že usiluje o vrácení více než 69 000 plateb podpory v nezaměstnanosti z banky stojící za účty Cash App, což převyšuje částku velkých bank, jako je JPMorgan Chase a Wells Fargo, které mají mnohem více zákazníků. „Block ignoroval interní i externí varování, že uživatelé používají stejné číslo bankovního účtu k přijímání vládních finančních prostředků, což je bezostyšným signálem podvodu,“ uvedl Hindenburg ve zprávě. „Několik klíčových výpadků v compliance procesech Cash App umožnilo získat v platebních podvodech miliardy."

Navíc podle zprávy přístup společnosti k dodržování předpisů ve stylu „divokého západu“ usnadnil hromadné vytváření účtů k podvodům. "Aplikace Cash je uváděna jako 'zdaleka' nejpoužívanější aplikace při nahlášeném sexuálním otroctví v USA, podle přední neziskové organizace. Několik stížností ministerstva spravedlnosti rovněž uvádí, že aplikace Cash se používá k usnadnění obchodování se sexem, včetně obchodování s nezletilými," stojí v reportu.

Hindenburg se zaměřil také na nákup Afterpay za 29 miliard dolarů, která poskytuje službu "kupte nyní, zaplaťte později". Investoři tuto akvizici čím dál více kritizují, protože ztráty spojené s poskytovanými půjčkami v posledních čtvrtletích prudce vzrostly a přitáhly pozornost regulačních orgánů.

— Ján Hladký (@Jan_Hladky1) March 23, 2023

"Akcie má dobrou hodnotu, ale znepokojuje nás prevalence jakékoli trestné činnosti a to, jak by to mohlo ovlivnit sentiment investorů," uvedli analytici Robert W. Baird & Co. David Koning a Robert Bamberger v komentáři pro klienty o zprávě Hindenburgu. "Je těžké přesně zjistit, jaký dopad by to mohlo mít, i když v dost hrozivém případě, pokud by osekali 20 % účtů, by to mohlo mít asi 8% celkový dopad na hrubý zisk."

Tržní hodnota firmy Block dosáhla vrcholu na téměř 130 miliardách dolarů v roce 2021, ale její akcie od srpna téhož roku klesly o více než 70 %. Dorsey a spoluzakladatel James McKelvey během pandemie společně prodali akcie za více než 1 miliardu dolarů, uvedl Hindenburg ve zprávě.

ARK Investment Management investorky Cathie Wood drží v Blocku 1,66 %, vyplývá z údajů sestavených agenturou Bloomberg, a Block tak má pátý největší podíl na základě váhy na ARK Innovation ETF.

Není to přitom poprvé, co byl Block obviněn z klamání investorů. V loňském roce podal akcionář Blocku na společnost stížnost a obvinil ji z toho, že několik měsíců čekala, než sdělila, že její bývalý zaměstnanec vynesl jména zákazníků a makléřské informace. To následně způsobilo pokles cen akcií.

Podobná zpráva o společnosti miliardáře Gautama Adaniho v lednu vedla k výprodeji akcií, když jej tento „shortař“ obvinil z účetních podvodů a manipulace s akciemi. Rovněž zpráva Hindenburgu o výrobci elektromobilů Nikola ze září 2020 poslala akcie dolů a vedla k trestnímu obvinění vůči zakladateli společnosti Trevoru Miltonovi. Ten byl v říjnu odsouzen za podvádění investorů.

Zdroj: Bloomberg, Hindenburg Research