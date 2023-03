Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v březnu nečekaně zrychlil. Daří se zejména službám

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v březnu překvapivě zrychlil, příznivý vývoj v sektoru služeb totiž převážil nad útlumem v průmyslu. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila společnost S&P Global. Souhrnný index, který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách, se zvýšil na 54,1 bodu z únorových 52 bodů. Dostal se tak na nejvyšší úroveň za deset měsíců.



Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali pokles indexu, a to na 51,9 bodu. Pokud se index nachází nad padesátibodovou hranicí, signalizuje růst aktivity.



"Ekonomika eurozóny s příchodem jara vykazuje čerstvé známky života. Výsledek průzkumu odpovídá růstu (hrubého domácího produktu) HDP v rozsahu 0,3 procenta v prvním čtvrtletí," uvedl ekonom společnosti S&P Global Chris Williamson.



Dílčí index vývoje aktivity v sektoru služeb se v březnu zvýšil na 55,6 bodu z únorových 52,7 bodu. Index zpracovatelského sektoru ale klesl, dostal se tak na 47,1 bodu ze 48,5 bodu. "Růst je velmi nevyvážený, stojí za ním téměř výhradně sektor služeb," uvedl Williamson. Dodal, že zpracovatelský průmysl se teď potýká s klesající poptávkou.



Výsledky průzkumu rovněž ukázaly, že náklady na suroviny v březnu vykázaly první pokles od června 2020, a to díky zlepšení situace v dodavatelských řetězcích. To podle agentury Reuters patrně uvítá Evropská centrální banka (ECB), která je ve snaze bojovat s inflací nucena zvyšovat úrokové sazby navzdory nynějším problémům v bankovním sektoru.