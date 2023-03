Bloomberg: Banky ruší zákazy náboru zaměstnanců, chtějí talenty z Credit Suisse

Banky z Wall Street i jejich evropští konkurenti fakticky ruší zákazy nabírání nových zaměstnanců, protože chtějí přilákat špičkové bankéře, kteří budou k dispozici po nouzové záchraně švýcarské Group a jejichž mzdové požadavky by mohly být pro finanční instituce za současné situace výhodné. Firmy jako , a Chase & Co. se chystají najmout některé z investičních bankéřů a správců aktiv švýcarské banky, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí.



Zatímco na trzích doznívají šoky z faktického kolapsu , v některých bankách se pozornost přesunula z hrozby nákazy k příležitostem, které se nabízejí jednou za desetiletí. První nouzový prodej velké banky od finanční krize představuje pro konkurenty šanci získat důležité zaměstnance nebo aktivity, které by jinak nebyly v nabídce.



Znovu se tak rozjíždí aktivita na trhu s talenty, který ještě před několika týdny byl poznamenám především propouštěním a omezováním náboru zaměstnanců. sice v posledních dvou letech zaznamenala odliv špičkových bankéřů, konkurenti stále vidí mezi zhruba 50.000 zaměstnanci banky dostatek vhodných kandidátů. převzala konkurenční a očekává se, že zruší množství pracovních míst, protože má menší podnikání v řadě oborů, ve kterých byla aktivní, a některé aktivity zřejmě ukončí. Pokud si bude chtít udržet kvalitní bankéře z , zřejmě jim učiní vlastní nabídku.



Předseda správní rady Colm Kelleher se na nedělní tiskové konferenci vyjádřil jasně o záměrech divize investičního bankovnictví . Ta se má zmenšit a přizpůsobit konzervativní kultuře rizika .



Záchrana také vyvolává otázku, zda se uskuteční plánované oddělení divize investičního bankovnictví do společnosti First Boston. nemá zájem pokračovat v těchto plánech a podle zdrojů si zřejmě vybere jen špičkové obchodníky. Tato nejistota by tak mohla způsobit, že někteří bankéři se budu snažit přesunout již nyní, než aby čekali, zda získají místo v . Jiní také nemusejí být ochotní nastoupit do banky, která byla donedávna hlavním konkurentem, nebo dají přednost nástupu do jiné banky s větším investičním bankovnictvím.



Krach přináší nový zvrat na nestabilním trhu náboru zaměstnanců do bank. V době pandemie nemoci covid-19 se banky pustily do války o talenty, protože prudce vzrostl počet dohod o nákupu a spojování a zájem o získání nových financí. Tento zájem ale opadl, když centrální banka USA (Fed) začala zvyšovat úrokové sazby. Group a patří mezi firmy, které v poslední době představily plány na snižování počtu pracovních míst.



Podle jednoho ze zdrojů do Curychu začali létat zástupci firem zaměřených na hledání talentů spolupracujících s bankami, včetně , aby si promluvili s kandidáty. Firmy jako Holdings a či jiné banky z Evropy mají zájem o bankéře zaměřené na správu aktiv i o celé týmy a investiční specialisty.