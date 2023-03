Přišla změna investičního režimu. Akcie již mají alternativy, věří investor

Steve Eisman z Neuberger Berman se domnívá, že velké americké banky sice mohou těžit z odlivu klientů bank menších, ale to ještě neznamená, že velké banky jsou zajímavou investicí. K tomu podle něj dochází ke změně celkového investičního režimu – viz předchozí část rozhovoru zde. V další se mimo jiné věnoval krátkým pozicím na bankách a konci tzv. TINA.



Investor hovoří o změně investičního režimu, kterou charakterizuje několik bodů. V první řadě to, že „TINA je mrtvá“. TINA je zkratka pro „there is ono alternative“, tedy pro „žádnou alternativu k akciím“. V prostředí velmi nízkých sazeb totiž byly akcie jedním z mála druhů aktiv s vyššími výnosy. Současný růst sazeb a výnosů vládních dluhopisů je ale prostředím, kdy k akciím existují výrazné alternativy.







S koncem TINA souvisí přechod na mnohem více diverzifikovaná portfolia. Ta podle Eismana nyní zahrnují zejména krátkodobé vládní dluhopisy, časem by mohl nastat větší posun k dluhopisům dlouhodobějším a ke korporátním obligacím. I na akciích bude podle něj více témat než jen růst, investoři by se mohli mimo jiné zaměřovat více na témata jako přesun výroby zpět do USA či investice do infrastruktury.



Během posledních deseti let si vedli nejlépe investoři do technologií, nyní je ale podle experta namístě více diverzifikovat a přemýšlet o různých příležitostech. O recesi Eisman naopak podle svých slov tolik nepřemýšlí. I proto, že situace se rychle mění, jednou se zdá, že je recese na spadnutí, jindy naopak. Celkově je pak současná situace unikátní, podle experta ještě nikdy nenastal souběh faktorů podobných těm aktuálním. To celkově hovoří pro menší riziko při investování.



Eisman se zaměřuje na krátké pozice. Tedy na investice, které na hodnotě získávají ve chvíli, kdy cena akcie klesá. Jsou nyní takové pozice relevantní u amerických bank? Investor v odpovědi poukázal na to, že jejich akcie již spadly o desítky procent. Otevírání krátkých pozic je podle něj v takové situaci hodně odvážným činem. „Já bych povětšinou zůstal stranou,“ dodal.



Zdroj: CNBC