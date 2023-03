Block: Někdo musí realizovat ztráty, jinak neskončí cyklus přílišného riskování a zásahů vlády

Ředitel společnosti Muddy Waters Carson Block hovořil na Bloombergu o tom, že jeho firma se specializuje na investice do firem, u kterých je podezření, že nějakým způsobem nejednají férově se svými akcionáři. Muddy Waters se nezajímala přímo o banky, ale ze zpětného pohledu bylo podle investora z výsledku některých z nich zřejmé, že čelí problémům. Týkalo se to konkrétně jejich ztrát z cenných papírů.



Block se domnívá, že problémy některých bank jsou důsledkem předchozí uvolněné monetární politiky. Ten se projevil ve chvíli, kdy došlo k prudkému růstu sazeb, který snížil hodnotu některých investic bank. Fed a regulátoři přitom ale podle investora měli celou věc přímo před očima a nešlo o téma, u kterého by bylo těžké zjistit jeho rozsah dopředu.



Block následně hovořil o tom, že je třeba mít silný a stabilní bankovní sektor, včetně menších regionálních bank. Na druhou stranu ale poukazuje na to, že zásahy vlády a Fedu, které nyní stabilizaci sledují, jsou pokračováním řady podobných zásahů, které v konečném důsledku systém poškozují tím, že vedou k ještě vyššímu zadlužení. K tomu expert dodal, že je namístě diskuse o tom, do jaké výše by měly být vklady v bankách pojištěny.







Jaký tedy měl být podle investora postup v případě problémů Silicon Valley Bank? Investor řekl, že podle něj měli držitelé vkladů u SVB přijít o jejich část. Podle jeho informací existovaly nabídky na odkoupení pohledávek dosahujících 70 % jejich nominální hodnoty. Ti, kteří potřebovali v krátkém čase hotovost, tak mohli přijmout tyto nabídky a 30 % ztráty. U těch, kteří by počkali, Block odhaduje ztráty na 10 – 20 %.



SVB podle investora příliš riskovala. Vytvořila totiž ekosystém spolu s fondy rizikového kapitálu, které s ní byly následně úzce provázané. Od nich brala vklady a zároveň jim půjčovala. Americká vláda tak v konečném důsledku svou pomocí podpořila řadu těchto fondů a jejich investic, ty ale namísto toho měly realizovat ztráty. Někdo podle Blocka musí realizovat ztráty namísto toho, aby nakonec vždy zakročila vláda. Jinak se nepřeruší cyklus podstupování nadměrného rizika, které ale končí zásahem vlády.



