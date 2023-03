Apple tvoří téměř třetinu IT sektoru. Munster mu věří, ale první polovinu roku vidí pro technologie jako náročnou

Gene Munster z Deepwater Asset Management se domnívá, že pro následujících 6 měsíců je pravděpodobně „nejbezpečnějším místem, kde se dá být.“ Na CNBC ale nejdříve hovořil o technologickém sektoru jako celku. Podle experta bude první část roku pro tyto akcie složitá, a to jak u velkých, tak u malých firem.



Situace na technologiích by se podle experta měla obrátit ve druhé polovině letošního roku a dobrý by pro sektor měl být i rok příští. K tomu vysvětloval, že sazby sice již nemusí jít výrazně nahoru, ale stále bude po nějaký čas ještě přetrvávat nízká nezaměstnanost a mzdové tlaky. Podle investora jde přitom o nejméně flexibilní část tlaků inflačních.



Na trzích se tak nyní může diskutovat hlavně o vývoji v bankovním sektoru, ale Munster se domnívá, že rozhodující bude nakonec opět inflace, tudíž zejména vývoj na trhu práce a mezd. Investoři do technologií tak mohou „klidně spát“ až ve chvíli, kdy bude zřejmé, že inflační tlaky skutečně znatelně slábnou a nedojde k opětovnému růstu sazeb.



Na dotaz týkající se Applu Munster odpověděl, že firma hovoří o zvýšení výdajů na komponenty. Dochází k tomu v době, kdy některé společnosti varují před útlumem v sektoru spotřební elektroniky. Informace od Applu by se teoreticky dala vysvětlit tak, že rostou ceny komponentů, Munster ale dodal, že zároveň hovoří o vyšších maržích. Celkově tak investor vyvozuje, že tato společnost si v současném prostředí vede mezi velkými technologickými firmami nejlépe.



Munster se také domnívá, že bude lehce schopen dosáhnout letos vyššího růstu tržeb, než je očekávané 1 %. „Žádná společnost není imunní, ale je pro následujících 6 měsíců asi nejbezpečnější investicí,“ míní expert. Applu se pak na Twitteru věnuje i Liz Ann Sonders ze společnosti Schwab, a to následujícím grafem, který ukazuje vývoj podílu kapitalizace Applu na celém IT sektoru:



Zdroj: Twitter



Podle grafu tedy Munster nemusí být sám, kdo této firmě věří. Kapitalizace Applu totiž relativně k celému sektoru dosahuje podobných úrovní jako maxima z roku 2022. To znamená, že se pohybuje blízko 29 %.



Zdroj: CNBC