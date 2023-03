Rozbřesk: Nová prognóza MNB může avizovat rychlejší pokles inflace v Maďarsku

Kromě ČNB si tento týden odkroutí i další středoevropská centrální banka - konkrétně bude to ta maďarská a bude to dnes odpoledne. A protože forint je rozhodně nejvolatilnější měnou v Evropě, stojí za to zasedání MNB monitorovat a to přesto, že ke změně v nastavení měnové politiky dnes zřejmě nedojde.



Připomeňme, že Maďarsko má nejen nejvyšší inflaci v regionu (přes 25 %), ale také zdaleka nejvyšší oficiální úrokové sazby. MNB se snaží “řídit” výnosovou křivku na krátkém konci s pomocí několika instrumentů, přičemž ten nejdůležitější je aktuálně jednodenní (O/N) sazba, která je nastavena na úrovni 18 %. Ještě předtím, než se do problémů dostaly americké banky a Credit Suisse, forint (ze strachu před jestřábí ECB a Fedem) slábnul a od MNB se dal očekávat jednoznačně jestřábí vzkaz, který by nedával naději na snížení jednodenní sazby v dohledné době. Aktuálně již situace vypadá trochu jinak a MNB by si mohla dovolit vyslat neutrálnější vzkaz, který by vycházel z její nové kvartální inflační prognózy. Ta totiž zřejmě poukáže na to, že by inflace mohla v tomto roce klesat v Maďarsku rychleji, než se ještě nedávno centrální banka domnívala.



Nicméně MNB musí být opatrná, neboť forint je zjevně nejzranitelnější měnou v regionu, přičemž jakákoliv nákaza přicházející z emerging markets jej téměř vždy negativně zasáhne. Je to dáno mimo jiné i tím, že Maďarsko je stále (z rozhodnutí Evropské komise) odříznuto od transferů ze strukturálních fondů EU, které by se samozřejmě hodily v situaci, kdy běžný účet platební bilance byl sražen do deficitu vinou drahých komodit (především plynu, ropy a elektrické energie). Urovnání vztahů mezi Bruselem a Budapeští, ke kterému by podle nás mohlo dojít někdy v průběhu druhého čtvrtletí, je tudíž důležitou podmínkou pro větší stabilitu forintu, jež může MNB dodat rychleji odvahu k zahájení cyklu snižování úrokových sazeb.



TRHY

Koruna

Koruna včera ztrácela a obchodování zakončila nad 23,70 EUR/CZK, nehledě na mírné zklidnění finančního napětí. Z pohledu korunového trhu bude hlavní událostí tohoto týdne středeční zasedání ČNB. Nečekáme, že by mělo dojít ke změně sazeb nebo intervenčního závazku. Naopak vidíme možnost lehkého jestřábího překvapení. Tím by mohlo být např. explicitní vymezení se vůči tržním očekáváním na tuzemské výnosové křivce, která aktuálně zaceňuje rychlý a prudký pokles sazeb již v tomto roce. A to by mohlo – za předpokladu, že se koruna nedostane znovu pod tlak re-eskalace finančního napětí – dodat české měně impuls k posunu na silnější úrovně.



Eurodolar

Optimističtější nálada podnikatelů v Německu reprezentovaná indexem Ifo a celkově nižší averze k riziku přispěly k tomu, že eurodolar se vrátil nad hranici 1,08. Dnes promluví jen data druhé kategorie z USA, která však mohou být zajímavá - zahraniční obchod za únor (důležitý vstup nowcast), ceny nemovitostí (za leden) a spotřebitelská nálada (za březen).