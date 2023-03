Veškeré emise CO 2 ze spalovacích motorů u nových vozidel budou od roku 2035 v Evropské unii zpoplatněny. Členské země EU dnes definitivně schválily normu, která od zmíněného data prakticky znemožňuje prodej nových benzínových a naftových aut. Souhlasu unijních ministrů s dlouho diskutovanými pravidly předcházela dohoda Německa s Evropskou komisí, která zajišťuje možnost dále využívat spalovací motory poháněné výhradně syntetickými palivy.



Proti se dnes vyslovily pouze Itálie a Polsko, jejichž nesouhlas však k zablokování pravidel nestačil. Protože s normou již dříve souhlasili i europoslanci, může nyní vstoupit v platnost.



Norma, jejíž podobu dohodlo koncem října české předsednictví, je součástí balíčku návrhů k výraznému omezení emisí skleníkových plynů. Vedle nulových emisí oxidu uhličitého od roku 2035 zavádí také postupný cíl snížit jeho zplodiny do konce tohoto desetiletí o 55 procent proti hodnotám z roku 2021.



Berlín měl však s jejím zněním problémy, neboť podle něj dostatečně nezaručovala výjimky pro využívání motorů na syntetická paliva, označovaná také jako e-paliva. K jeho požadavkům se přidaly i další země včetně Česka, čímž získaly dost hlasů pro zablokování návrhu.



Komise a německá vláda v sobotu oznámily, že se podařilo najít kompromis. Zatímco Berlín a Praha dnes s normou souhlasily, Řím a Varšava byly proti. Itálie se do textu neúspěšně pokusila prosadit podporu pro biopaliva.