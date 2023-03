Nasdaq 100 posílil o 1,7 %, Tesla +6,24 %

Závěrečná seance 13. týdne roku 2023 byla ve znamení pokračujícího růstu na trzích a současně i obohacena o zajímavé makro ekonomické ukazatele.



Výdaje na osobní spotřebu m/m vzrostly o 0,2 %, konsensus byl růst o 0,3 %. Dalším pátečním údajem byl index aktivity ISM Chicago v březnu, který rostl na 43,8 b., očekávání bylo 43,0 b.



K dnešnímu růstu napomohla i předpověď Federal Reserve Bank of New York. Komentář k inflaci pro závěr roku zní 3,5 % a ve 4Q 2024 je předpovídána na 3 %.



Nejsilnějším indexem z velké trojky byl technologický Nasdaq Composite, který přidal 208 b., tedy 1,74 %. Technologiím výrazněji pomohla centrální banka, která doprovodila růst o 0,25 % holubičím komentářem, což si investoři vyložili jako zelenou pro budoucí růst. K indexovému úspěchu napomohl i jeden z nejlepších výsledků v podobě sektorů, vzhledem k tomu že ten informačních technologií stoupl o 0,9 % (Nvidia +1,44 %, +1,84 %).



Automobilka vydala dobrovolné svolání semi truck, které společnost začala dodávat na konci loňského roku. svolává elektrické náklaďáky kvůli vadnému brzdovému modelu, +6,24 %.



Potíže naopak zaznamenaly akcie Nikola, které se propadly o více jak 13 % poté, co firma uvedla zprávu o plánovaném vydaní nových akcií za 100 mil. dolarů, a to za cenu 20 % nižší něž byla cena akcií při čtvrtečním závěru, NKLA US -13,57 %.



Akcie Alphabet přidaly 2,81 % a to navzdory nové cílové ceně od analytiků Piper Sandler, jejíž analytik snížil 12M cílovou cenu ze 120 USD na 117 USD. Důvodem nové cílové ceny jsou obavy ze zvyšující se konkurence v technologii umělé inteligence.



Solidní týden přineslo obchodování s ropou, když WTI posílila o cca. 8,74 % a severomořský Brent o 6,31 %. Ani tento týden neznamenal vítězný měsíc v obchodování s komoditou a WTI i Brent se usadily pod 80 USD/barel.



EUR/USD 1,0844, EUR/CZK 23,47, USD/CZK 21,64



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,3 % (33.273 b.), S&P 500 o 1,4 % (4.109 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,7 % (12.221 b.).