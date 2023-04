Erste Bank údajně jedná s BNP Paribas o koupi českých aktiv v retailovém bankovnictví. Případná dohoda by měla být oznámena během několika týdnů

je údajně v pokročilé fázi jednání o koupi segmentu spotřebitelského financování v České republice. Dohoda by podle lidí obeznámených s touto skutečností mohla být oznámena v nadcházejících týdnech. Vídeňské by poskytla byznys s půjčkami ve výši 9,9 miliardy českých korun a více než 20% podíl na trhu kreditních karet v České republice, dodali.



Jednání probíhají a mohou se stále měnit nebo se odložit, uvedli. Mluvčí i to odmítli komentovat.



Potenciální prodej je součástí úvah o budoucnosti své divize spotřebitelského financování. Aktuálně tato banka hledá možnosti, jak zefektivnit své portfolio, získat hotovost a zaměřit se na klíčové trhy. V Bulharsku již podobnou divizi prodala a zvažuje také další prodej obdobných byznysů na dalších rozvíjejících se trzích, včetně Rumunska a Maďarska. V České republice plánuje i nadále obsluhovat firemní klientelu a bude zde nabízet i další bankovní služby.

se zaměřuje na retailové klienty, firmy a finanční instituce v celém Rakousku a východní Evropě, přičemž hlavní operace má v zemích včetně České republiky, Slovenska, Maďarska a Chorvatska. Dohoda s by tak navýšila počet nedávných akvizic v regionu střední a východní Evropy, jakými byly například česká aktiva ruské Sberbank a maďarský podnik .



Zdroj: Bloomberg