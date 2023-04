Rozbřesk: Dva scénáře pro kurz koruny

První čtvrtletí přineslo na korunový trh výraznou rozkolísanost. Důvodem byl především skokový nárůst finančního napětí, který vedl nejprve k oslabení české měny nad 24,00 EUR/CZK a následně i díky zklidnění situace k velmi rychlému posílení o více než 50 haléřů. Vedle lepší globální nálady hrají koruně do karet i další faktory. Na jedné straně se jedná o kombinace atraktivního úrokového diferenciálu a intervenčního závazku ČNB, na druhé pak o jestřábí komunikaci členů bankovní rady v čele s guvernérem Michlem, který by dle vlastních slov preferoval ještě silnější korunu.



Tyto faktory budou dle našeho základního scénáře podporovat korunu i v nejbližších měsících. Ve druhé polovině roku však nadále předpokládáme postupné oslabení české měny až k úrovni 24,50 EUR/CZK. Tento scénář stojí na dvou důležitých předpokladech. Za prvé, na snížení úrokových sazeb ze strany ČNB o 100bps v posledním čtvrtletí 2023, resp. zužujícím se úrokovém diferenciálu mezi Českem a eurozónou, potažmo USA. Za druhé, na postupném opuštění intervenčního režimu ČNB ke konci tohoto roku, který by měl vést k odlivu části spekulativního kapitálu.



Vzhledem k vysoké nejistotě ohledně dalšího směřování koruny pracujeme nově i s alternativním scénářem. Ten se vztahuje především k předpokladu o ukončení intervenčního závazku ČNB, kde vnímáme aktuálně největší nejistotu – ať již jde o načasování nebo i samotné provedení. Ve hře je proto i varianta, že by ČNB mohla bránit nadměrným ztrátám koruny po výrazně delší dobu, což by se mohlo zamlouvat guvernérovi Michlovi, který chce vidět dlouhodobě silnou korunu. V takovém scénáři by koruna mohla setrvat na současných silných úrovních až hluboko do roku 2024.



Celkově platí, že výhled na kurz koruny zůstává zatížen celou řadou nejistot, které zvyšují počet – s rozumnou mírou pravděpodobnosti – představitelných scénářů. V tom základním stále sázíme na slabší korunu ke konci tohoto roku, náš alternativní scénář však rozhodně nepodceňujeme. Detailnější analýzu našeho korunového výhledu nabídneme v dnes publikovaném FX výhledu.



TRHY

Koruna

Koruna během včerejší seance výrazně oslabila nad 23,50 EUR/CZK, navzdory absenci významnějších kurzotvorných impulsů. Z publikovaných dat stojí za zmínku vývoj devizových rezerv ČNB, který potvrdil, že centrální banka v únoru opět neintervenovala (platí již od listopadu 2022). Včera publikovaný záznam z jednání bankovní rady ČNB se nesl v lehce jestřábím duchu, podobně jako březnová tisková konference po zasedání bankovní rady.



Eurodolar

Série povelikonočních komentářů ze strany představitelů vedení Fedu včera dolaru příliš neprospěla, neboť měla lehce holubičí nádech. Dnes čekáme další komentáře ze strany centrálních bankéřů (a to i včetně ECB, resp. detailního zápisu z posledního zasedání Fedu), pozornost však bude upřena na zveřejnění americké inflace za březen. Ta celková v meziročním srovnání díky negativnímu bazickému efektu výrazně zpomalí, což však nebude platit o jádrové složce. Ta by měla opět zrychlit (podle našeho odhadu z 5,5 % na 5,7 %), přičemž proinflačním faktorem bude opět nájemné a ceny ojetých automobilů. Uvidíme, jak si trh daná čísla přebere (k tomu více ve včera vydané FX Strategii).