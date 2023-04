Trhy sázejí na zpomalení Fedu s růstem sazeb a futures se zelenají. Přijdou výsledky JPMorgan či Citi

Po nejčerstvější sadě dat z americké ekonomiky začaly finanční trhy sázet na to, že Fed nebude pokračovat agresívně se zpřísňováním měnové politiky a růstem sazeb. Promítá se to do pozitivního naladění futures v Evropě, které indikují růstový start páteční seance.

Futures v tuto chvíli: DAX +0,3 %, CAC +0,3 %, FTSE +0,2 %, avšak pro Wall Street DJIA -0,2 %, S&P 500 -0,1 %, Nasdaq -0,1 %.

Akcie ve Spojených státech včera prudce posílily. Pomohla jim středeční data o slábnoucí inflaci, nečekaný pokles výrobních cen i růst počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, což posiluje očekávání blízkého konce zvedání úrokových sazeb ze strany Fedu. Na devizovém trhu zlevňoval dolar. Růst táhly velké technologické společnosti , a .

Dolar oslabuje vyhlídka na konec zvyšování úrokových sazeb v USA. Euru naopak pomáhá očekávání, že Evropská centrální banka (ECB) bude ve zvedání úroků pokračovat.

Na akciích potvrzuje doporučení "underweight" při zvýšení cílové ceny na 830 Kč z 690 Kč.

Výroční zpráva nápojářské skupiny potvrdila předběžné výsledky za loňský rok zveřejněné v únoru. Provozní zisk firmy před odpisy (ukazatel EBITDA) dosáhl 1,11 miliardy korun, tedy o 1,6 procenta méně než v roce 2021. Tržby meziročně vzrostly o 18,7 procenta na 7,88 miliardy korun.

Odpoledne přijdou první „velké“ výsledky americké výsledkové sezóny za 1Q23. Dozvíme se čísla , nebo .