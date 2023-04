Medvědi v ohrožení: Na indexu S&P chybí výraznější propady

Akciový trh se od února pořádně nikam neposunul. Přesto nedávný vývoj obchodování dává akciovým býkům menší důvod k oslavě. Index S&P 500 totiž udělal něco, co od roku 2021 neudělal: 19 dní v řadě neklesl během jediné seance o více než 1 %.

Za tímto trendem může stát několik vysvětlení. Jedním z nich je, že začíná výsledková sezóna, březnová minibankovní krize se čím dál více vzdaluje a tento měsíc se k ní nepřidává žádný alarmující vývoj.





"Je tu sice medvědí tlak, ale ne tak velký, jako když se banky neustále zhoršovaly," uvedl e-mailem Sameer Samana, seniorní stratég pro globální trh z Investment Institute. "A to nyní kompenzuje tlak býků, kteří se dívají na věci, jako jsou příjmy bank a údaje o vkladech/úvěrech/tocích Fedu, které vykázaly určité zlepšení."



Počet dnů bez velkého propadu byl zvláště patrný na akciovém trhu, ale na druhou stranu tu také bylo v menší míře i málo dnů bez velkého růstu. Pohyby na indexu S&P 500 v obou směrech byly mírné. Zda bude série nevýrazných pohybů na indexu S&P 500 pokračovat, bude do značné míry záviset na nadcházejících zprávách o výsledcích firem, přičemž nejrušnější část sezóny připadne na příští týden. Roli může sehrát i sezónnost a nedostatek prodejních tlaků, což by mohlo vést k potvrzení známého přísloví Wall Street: „sell in May and go away“ (v květnu prodejte a jděte pryč).



Relativně úzké pásmo obchodování na akciových trzích vytváří ještě další vrásky na čele. Méně než 30 % akcií má na tříměsíčním klouzavém základě lepší výkonnost než celý index S&P 500, jak ukazují data sestavená . To je nejnižší podíl od roku 2005. Tím „nás trh varuje, že medvědí trh ještě zdaleka neskončil,“ napsal na začátku tohoto týdne hlavní americký akciový stratég společnosti Mike Wilson.



Zdroj: Bloomberg