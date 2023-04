Credit Suisse v prvním čtvrtletí zaznamenala rozsáhlý odliv aktiv

Švýcarská banka , kterou kvůli vážným problémům převezme větší domácí konkurent , vykázala v prvním čtvrtletí díky mimořádným opatřením souvisejícím se záchranným plánem čistý zisk 12,4 miliardy švýcarských franků (zhruba 300 miliard Kč) po ztrátě 1,4 miliardy švýcarských franků před rokem. Zaznamenala však odliv aktiv v hodnotě přes 61 miliard švýcarských franků. Vyplývá to z její dnešní tiskové zprávy.



Za vysokým čistým ziskem stál kontroverzní odpis dluhopisů banky s nominální hodnotou 15 miliard švýcarských franků, který v souvislosti s plánem na záchranu podniku nařídili švýcarští regulátoři. Bez zahrnutí mimořádných položek vykázala hrubou ztrátu 1,3 miliardy švýcarských franků.





Credit Suisse je druhou největší bankou ve Švýcarsku. V březnu se ale dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky tak, že ji převezme její větší domácí rival .



"Credit Suisse zaznamenala výrazný odliv čistých aktiv, zejména ve druhé polovině března. Tento odliv se již zmírnil, ale ještě se nezvrátil," uvedla banka ve výsledkové zprávě. Dnešní výsledková zpráva by mohla být poslední ve 167 let dlouhé historii společnosti , protože se předpokládá, že konkurent její převzetí brzy dokončí.