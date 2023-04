Přichází recese a akciové trhy jí neprojdou bez újmy, říká stratég

Poslední ekonomická data z USA naznačují, že se blíží recese, uvedl generální ředitel finančně poradenské společnosti Longview Economics. Investoři se tak podle něj možná budou muset připravit na problémy na akciovém trhu.



Chris Watling v pátek v rozhovoru pro „Squawk Box Europe“ řekl, že věří, že přijde recese a odkazoval přitom na „docela přesvědčivé“ a „brutálně špatné“ hlavní ekonomické ukazatele. Americký Conference Board ve čtvrtek uvedl, že jeho Leading Economic Index pro USA v březnu klesl o 1,2 % na nejnižší úroveň od listopadu 2020. Zdá se, že údaje naznačují, že slabá ekonomika by brzy mohla ještě více oslabit a rozšířit se do celé americké ekonomiky.



Vedle tohoto varovného signálu Watling uvedl, že typická časová osa recese po inverzi výnosové křivky státních dluhopisů, která poprvé invertovala v březnu 2022 a poté znovu v následujících měsících, byla zhruba jeden rok. "Takže si myslím, že recese přijde, že je na cestě. Je to jen otázka načasování,“ uvedl Watling.



Přestože už před hrozící recesí varovalo mnoho ekonomů, Mezinárodní měnový fond teprve předminulý týden naznačil, že jej nedávno překvapila síla amerického trhu práce a spotřebitelské výdaje. 11. dubna zveřejnil svou nejnovější zprávu o světovém ekonomickém výhledu, ve které uvedl, že největší světová ekonomika letos poroste o 1,6 %, oproti 1% prognóze v roce 2022.

Gita Gopinath, první náměstkyně generálního ředitele MMF, minulý týden řekla Joumanně Bercetche ze CNBC, že známky ochlazování inflace daly fondu důvod věřit tomu, že by se americká ekonomika mohla vyhnout recesi. Takzvané tvrdé přistání je však stále „v říši možnosti,“ dodala.



„Příliš optimistická“ očekávání zisků



Na otázku, zda by akciové trhy mohly projít očekávaným hospodářským poklesem relativně bez újmy, Watling odpověděl: „Podle našeho názoru neprojdou bez újmy... Skutečnost je taková, že když se podíváte na ziskové marže, tak v roce 2021 a trochu i v roce 2022 šly na rekordní maxima, a samozřejmě, když máte kolem sebe velkou inflaci, můžete mít velmi dobrou provozní páku, a tím dosáhnout rekordně vysoké ziskové marže,“ řekl Watling. "Ale když tu je recese, musíte ziskové marže snížit nadvakrát. Musíte je normalizovat zpět na běžnou úroveň a pak do nich musíte promítnout recesi. Takže si myslím, že očekávání ohledně zisků jsou příliš optimistická, a že se s tím bude muset akciový trh v určitém okamžiku potýkat.“



Zdroj: CNBC