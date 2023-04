Gigant luxusu LVMH se stal první evropskou firmou, jejíž hodnota přesáhla 500 miliard dolarů

Tržní hodnota díky vzkvétajícímu prodeji luxusního zboží v Číně a posilujícímu euru přesáhla 500 miliard dolarů, čímž se tato firma stala první evropskou společností, která tohoto milníku dosáhla. Tento úspěch přichází necelé dva týdny poté, co se díky nárůstu tržeb za první čtvrtletí zařadil mezi 10 největších světových společností. A poté, co jeho rival International zveřejnil svá vlastní silná čísla a posílil tím názor, že znovuotevření Číny po pandemických blokádách podporuje růst celého odvětví.





Rostoucí hodnota společnosti zvýšila bohatství nejbohatšího člověka světa, Bernarda Arnaulta, který prostřednictvím řady akvizic vybudoval z globální velmoc. Jeho jmění činí podle Bloomberg Billionaires Indexu téměř 212 miliard dolarů.



LVMH a jeho francouzští rivalové ze sektoru luxusu jsou pro evropský akciový trh tím, čím byl Big Tech pro USA - dominantními podniky, jejichž růst se drží, ať už ekonomika narůstá či slábne. To je evidentní z žebříčku firem podle globální tržní hodnoty, kterému vévodí řada technologických společností, a kde se stal nejnovějším účastníkem, když obsadil 10. místo.



„Luxusní akcie ztělesňují to nejlepší, co akciový trh v tuto chvíli nabízí: expozici vůči čínské spotřebě, která díky své cenové síle stále překvapuje vzestupem a robustními marže,“ řekla Lilia Peytavin, evropská portfoliová stratéžka z . Paříž. "To odlišuje luxus od technologií, jejichž marže již několik čtvrtletí klesají." Poptávka po produktech , tedy po kabelkách Louis Vuitton, šampaňském Moet & Chandon či šatech Christian Dior, se drží i přes riziko prudké inflace a rostoucích sazeb, které by mohly uvrhnout svět do recese.

Společnost tento měsíc varovala, že zaznamenává zpomalení růstu v USA, a to zejména u poptávky po koňaku a koženém zboží. Někteří investoři se proto obávají, že akcie budou nevyhnutelně poškozeny, pokud ekonomika dále zpomalí. V současnosti však paradoxně zvedají hodnotu v dolarovém vyjádření právě obavy z recese - euro tento měsíc vyskočilo na nejvyšší úroveň za více než rok, když se dolar propadl po rostoucím očekávání trhu, že zhoršující se americká ekonomika přiměje Fed, aby letos snížil úrokové sazby.



Analytici své cílové ceny na akcie po prudkém růstu dále zvyšují. Vidí prostor pro další zisky a 30 z 36 analytiků sledovaných agenturou Bloomberg má rating na tyto akcie ekvivalentní nákupu. Ashley Wallace z očekává, že tyto akcie v příštím roce atakují 1 000 eur. "LVMH je příliš levný vzhledem k atraktivitě sektoru luxusního zboží, jeho silnému portfoliu značek a nejlepšímu provedení ve své třídě," napsala Wallace ve zprávě z 13. dubna.





Arnault, předseda představenstva a generální ředitel , vstoupil do světa luxusu v roce 1984, kdy převzal Boussac Saint-Freres, zkrachovalou textilní skupinu, která ale vlastnila klenot - značku Christian Dior. Většinu ostatních podniků společnosti divestoval a zisk využil k nákupu kontrolního podílu ve společnosti , jejíž dvě hlavní společnosti, Louis Vuitton a Moet Hennessy, se v roce 1987 sloučily. Během následujících tří desetiletí a prostřednictvím desítek akvizic vybudoval z luxusní monstrum prodávajícího vše od lihovin, přes kožené zboží, až po šperky prostřednictvím více než 5 600 obchodů po celém světě. Také rychle pochopil, že se Čína stane klíčovým trhem a v roce 1992 otevřel první obchod Louis Vuitton v Pekingu.



Nic nenasvědčuje tomu, že by Arnault měl v úmyslu v dohledné době odstoupit. loni zrušila věkovou hranici pro svého generálního ředitele, což mu umožňuje zůstat v čele až do 80 let. Arnault, 74, a jeho rodina vlastní 48 % akciového kapitálu .

Silný výkon z něj udělal nejbohatšího člověka na světě, před Elonem Muskem a Jeffem Bezosem, ale také vyvolal nelibost v jeho rodné zemi. 13. dubna demonstranti krátce zaútočili na sídlo na luxusní Avenue Montaigne. Členové odborů tak vyjádřili svůj hněv proti plánům prezidenta Emmanuela Macrona zvýšit minimální věk odchodu do důchodu a naléhali na to, aby jakýkoli schodek v penzijním systému byl kompenzován zvýšením daní podnikům, jako je právě toto luxusní monstrum.



Zdroj: Bloomberg