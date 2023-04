Nejbohatším člověkem je podle Forbesu Arnault, v Česku vede Kellnerová

Nejbohatším člověkem na světě je letos podle 37. ročníku žebříčku časopisu Forbes šéf podniku na prodej luxusního zboží Bernard Arnault. Majetek tohoto francouzského podnikatele časopis vyčíslil na 211 miliard dolarů (4,5 bilionu Kč). Na druhou příčku tak Arnault odsunul šéfa americké automobilky Elona Muska. Jeho majetek se ztenčil na 180 miliard z loňských 219 miliard dolarů.



Seznam, na kterém jsou lidé s majetkem alespoň za miliardu dolarů, je proti loňsku kratší. Naopak lidí z České republiky je na něm více, dohromady 11. Seznam nejbohatších lidí z Česka vede Renáta Kellnerová s rodinou, která se s majetkem za 16,5 miliardy dolarů celosvětově umístila na 101. příčce a o tři místa si polepšila.



Pořadím v letošním roce zamíchal pokles cen akcií a růst úrokových sazeb, například majetek letošního vítěze byl loni o 53 miliard dolarů nižší. Počet lidí s majetkem vyšším než jedna miliarda dolarů, což je vstupenka na každoroční seznam, v letošním žebříčku činí 2640. Meziročně je tak žebříček o 28 pozic kratší. Jejich celkový majetek se navíc od loňského března snížil o půl bilionu na 12,2 bilionu dolarů.



Musk sestoupil na druhé místo kvůli nákupu společnosti Twitteru, za kterou loni na podzim zaplatil 44 miliard dolarů. Vliv na pokles Muskova majetku měl ale vliv i propad akcií Tesly. Třetí místo letos náleží zakladateli internetového obchodu Jeffu Bezosovi. Také on si meziročně pohoršil - jeho majetek se ztenčil na 114 miliard z loňských 171 miliard dolarů. Bezos se držel na vrcholu žebříčku čtyři roky po sobě až do loňska.

Nejbohatší v Česku je nadále dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou s majetkem v hodnotě 16,5 miliardy dolarů (355,9 miliardy Kč). Na druhé místo se posunul většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem za 9,2 miliardy dolarů (198,5 miliardy Kč). Třetí je majitel KKCG Karel Komárek se jměním za 8,1 miliardy dolarů (174,7 miliardy Kč). Do světového žebříčku dolarových miliardářů, který sestavil časopis Forbes, se poprvé dostalo 11 Čechů.

V celkovém pořadí Kellnerové patří 101. místo. Křetínský je mezi světovými miliardáři na 208. pozici. Na druhé místo mezi Čechy mu pomohly hlavně rostoucí ceny energií, což se promítlo do znásobení ziskovosti jeho energetických firem. Loni druhé místo patřilo Komárkovi. Z nárůstu cen energií profitoval také majitel energetické a uhelné Sev.en Energy Pavel Tykač, jehož majetek činí osm miliard dolarů (172,6 miliardy korun) a který se mezi Čechy dostal na čtvrté místo. "Stal se skokanem roku s největším meziročním nárůstem výše majetku," uvedl Forbes.



Naopak na pátou příčku klesl realitní magnát Radovan Vítek. Jeho majetek časopis odhaduje na 6,5 miliardy dolarů (140,2 miliardy Kč). Šestý je předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se 4,1 miliardy dolarů (88,4 miliardy Kč). Babiš přes svěřenské fondy ovládá holding Agrofert, který se už několik měsíců chystá na převzetí rakouské chemičky Borealis na výrobu hnojiv. Česká skupina by se tak stala druhým největším výrobcem hnojiv v Evropě za norskou společností Yara.



Na děleném sedmém místě jsou dva podnikatelé, kteří se do žebříčku dolarových miliardářů dostali poprvé. Jsou jimi majitel průmyslového holdingu Czechoslovak Group Michal Strnad a zakladatel a šéf internetového obchodu Alza Aleš Zavoral. Forbes podotkl, že Strnad ovládá Alzu přes kyperskou společnost L. S. Investments Limited a nikdy nepodal důkaz o tom, že není jejím majitelem. Spolu s nimi je na sedmém místě ještě spoluzakladatel Avastu Pavel Baudiš. Majetek všech tří odhaduje Forbes shodně na dvě miliardy dolarů (43,1 miliardy Kč).



Přes miliardu dolarů se dostal ještě majitel Penty Marek Dospiva, který s 1,7 miliardy dolarů (36,7 miliardy Kč) uzavírá první desítku mezi Čechy. Na 11. místě pak skončil druhý ze spoluzakladatelů Avastu Eduard Kučera. Jeho majetek je odhadován na 1,3 miliardy dolarů (28 miliard korun).