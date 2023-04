Hodnota LVMH se blíží půl bilionu USD, je v desítce nejhodnotnějších firem světa

Hodnota francouzského výrobce luxusního zboží se blíží půl bilionu dolarů (10,5 bilionu Kč). Největší evropská firma co do tržní hodnoty se tak dostala do desítky nejhodnotnějších firem světa. Informoval o tom server CNBC.



V desítce nejhodnotnějších firem figurují velké americké technologické společnosti v čele s Applem. Kromě , které šéfuje nejbohatším člověk na světě Bernard Arnault, je mezi nimi už jen jedna neamerická společnost - ropná společnost Saudi Aramco vlastněná saúdskoarabským státem.





Hodnota tržeb za první čtvrtletí dnes vyvolala nárůst ceny jejích akcií o více než pět procent. Od začátku roku mají k dobru přes 27 procent. To spolu se ziskem eura vůči dolaru zvedlo tržní kapitalizaci na 486 miliard dolarů. Pokud by dosáhla 500 miliard dolarů, stala by se první evropskou společností, která překonala tento milník.



Podle analytika společnosti Investment Managers Gillese Guibouta je za úspěchem luxusního koncernu nárůst počtu bohatých lidí po celém světě, který vytváří polarizovanou společnost.



Mnoho investorů si akcie francouzských luxusních značek, jako je nebo Hermes, oblíbilo stejně jako velké americké technologické podniky. Jsou to ve svém oboru dominantní firmy a oni spoléhají na to, že porostou, ať se ekonomice bude dařit dobře nebo hůř, píše CNBC.