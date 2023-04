Největší švýcarské bance UBS klesl čtvrtletní zisk o 52 procent na miliardu USD

Největší švýcarské bance klesl v prvním čtvrtletí zisk o 52 procent zhruba na miliardu dolarů (asi 21,2 miliardy Kč). Finanční ústav se nyní připravuje na převzetí svého menšího rivala , který se dostal do problémů. si odložila stranou 665 milionů dolarů na soudní spory spojené s rolí banky při prodeji hypotečních cenných papírů před finanční krizí. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení.



Patnáct analytiků v anketě odhadovalo zisk v prvním čtvrtletí na 1,7 miliardy dolarů. Výnosy klesly na 8,75 miliardy dolarů z 9,38 miliardy USD před rokem.



UBS coby největší světový správce majetku rovněž vykázal za první tři měsíce roku příliv 42 miliard dolarů od klientů. Jeho vlajková divize správy majetku získala 28 miliard dolarů v čistých nových penězích, z nichž sedm miliard USD přišlo v posledních deseti březnových dnech, tedy po oznámení o převzetí . Pro srovnání - klienti ve čtvrtletí naopak ze své banky vybrali asi 53 miliard dolarů. Na konci března tak spravovala aktiva v celkovém objemu 4,16 bilionu dolarů. Ještě na konci prosince to bylo 3,96 bilionu dolarů.



UBS také varovala, že geopolitické napětí a nedávné obavy o likviditu v bankovním sektoru snižují aktivitu klientů a mohou ovlivnit nové peníze v nadcházejících měsících. Udržet klienty i aktiva bude klíčovým úkolem pro Sergia Ermottiho, který se vrátil do funkce generálního ředitele , aby dohlédl na převzetí a na restrukturalizaci.



Credit Suisse je druhou největší bankou ve Švýcarsku. V březnu se ale dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky tak, že ji za tři miliardy švýcarských franků (více než 71 miliard Kč) převezme její větší domácí rival . Ten získá i ztráty až do výše pěti miliard franků.