Rozbřesk: Zlepšující se nálada v tuzemské ekonomice

Nálada v tuzemské ekonomice se v dubnu znovu zlepšila, jak dokumentují včera zveřejněná šetření mezi českými domácnostmi i podniky. Přestože jde pouze o tzv. měkké indikátory, z našeho pohledu se jedná o povzbuzující signál – tuzemská ekonomika má pravděpodobně to nejhorší již za sebou a po technické recesi přichází na řadu pozvolné hospodářské oživení.



Začněme na straně spotřebitelů, kteří jsou dle šetření naladěni nejoptimističtěji za posledních 18 měsíců. Tuzemské domácnosti mají oproti březnu menší obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace a mírně lépe hodnotí také svou současnou finanční situaci ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci. A to je důležitý signál směrem ke stabilizaci spotřebitelské poptávky, která klesá již pět čtvrtletí v řadě. Aktuálně je spotřeba domácnosti na úrovni roku 2017 (!), a to zejména díky vysoké inflaci, resp. prudkému poklesu reálných příjmů. Ty by však zejména ve druhé polovině roku mohly vykázat i mírný růst, což bude hlavní faktor stabilizující spotřebu domácností.



Celková důvěra v ekonomiku vzrostla také na straně podnikatelů. Tahounem byl v dubnu především průmysl, ve kterém se sentiment vrátil na svůj dlouhodobý průměr, nicméně o žádné mohutné expanzi zatím nemůže být řeč. Lepší nálada je vidět také na straně obchodu a služeb, zatímco stavebnictví zůstává evidentně stále pod tlakem. Z pohledu hlavních faktorů, které limitují tuzemské podniky v dalším růstu, dominují tři – nedostatečná poptávka (útlum ekonomiky), nedostatek lidí (vysátý trh práce) a nakonec i materiálů (stále rozkolísané dodavatelské řetězce). Podstatné je zároveň zmínit, že zatímco obavy z růstu cen domácností se v dubnu snížily, v průmyslu a ve službách přesvědčení o potřebě zdražovat opět docela zesílilo.



Celkově dubnové výsledky signalizují postupné oživení české ekonomiky. Jde však stále o měkké indikátory a na tvrdá data si budeme muset počkat do příštího týdne, kdy přijde na řadu výsledek HDP za první čtvrtletí. Z pohledu ČNB se každopádně nejedná o zvláště příznivá čísla, zejména pokud by hospodářské oživení nakonec mělo být nad očekávání dynamické, což by mohlo přiživit cenové tlaky.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejší obchodní seance mírně posilovala, nakonec však o zisky přišla a vrátila se k úrovni 23,50 EUR/CZK. Relativně prázdný makro kalendář znamená, že korunový trh bude především sledovat čísla z hlavních trhů, která však přijdou na řadu až ke konci týdne. Zároveň se již pozornost otáčí směrem k zasedání ČNB (příští středa) a ECB (příští čtvrtek), které dle nás určí další směr EUR/CZK (viz včerejší FX strategie).



Eurodolar



Pokračující jestřábí rétorika ze strany ECB na jedné straně a naopak nervozita z blížící se přestřelky okolo dluhového stropu v USA tlačí eurodolar směrem vzhůru. Ztráty dolaru proti euru přitom mohou dále narůstat, pokud čísla z eurozóny zveřejněná na konci týdne budou silná a podpoří spekulace na (další) zvýšení sazeb ECB o 50 bazických bodů příští týden (více viz naše včera vydaná FX Strategie).



Regionální Forex



Dnes bude zasedat maďarská centrální banka a po delší odmlce by mělo dojít na změnu oficiálních úrokových sazeb. MNB by měla snížit méně důležitou jednodenní zápůjční úrokovou sazbu (podle nás ze současných 25 % na 20 %), přičemž ostatní oficiální sazby, které determinují úrokové sazby na forintovém peněžním trhu, by měly zůstat nezměněny. Pro forint by však měl být podstatný následný komentář MNB k rozhodnutí, který by měl naznačit, jak daleko jsme od redukce klíčových oficiálních úrokových sazeb v Maďarsku.