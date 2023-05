Palmisano: Potenciál nových technologií a nutné změny ve firmách

Sam Palmisano stál v čele a na Bloombergu hovořil o tom, jak se Spojené státy a jejich vláda mohou stavět k dalšímu rozvoji umělé inteligence. Palmisano na úvod uvedl, že s podobnými technologiemi je to vždy stejné v tom smyslu, že přináší možné výhody a potenciál, ale zároveň někde působí tenze a zlomy.



Historie podle experta ukazuje na několik možných přístupů. První z nich je čekat, jak celá věc dopadne. To ale podle Palmisana nemusí být přístup nejlepší, protože v minulosti vedl k tomu, že Spojené státy v některých oblastech zaostávaly. Pak je možné „to prostě nechat běžet“. Tak probíhal rozvoj internetu s tím, že po čase ale musel proběhnout určitý proces očisty. Podle experta je tak na úrovni firem nejlepší, když se technologiím věnují hned od začátku a jednají ve chvíli, kdy jim je jasné, kterým směrem chtějí v dané oblasti jít.



Palmisano dodal, že i technologie, jako je umělá inteligence, budou postupně dozrávat. To pak znamená, že firmám nebude stačit „najmout jen tři datové odborníky“, musí vzdělávat a školit všechny zaměstnance, kterých se nová technologie nějakým způsobem dotkne. V neposlední řadě by pak firmy měly mít odpovídající etické zásady a firemní kulturu. „Musí být v této oblasti důvěryhodné.“ Potenciál umělé inteligence pak podle Palmisana leží v tom, že z dosavadních běžných „znalostních“ zaměstnanců může udělat experty ve své oblasti. To bude mít svůj dopad na produktivitu.



Vlády mají podle experta v dalším rozvoji umělé inteligence svou roli, ukazuje to například vývoj u sociálních sítí. Regulace a pravidla by ale měly být globální, regionální přístup „prostě nebude fungovat, protože technologie a systém jsou v jádru globální.“ V praxi by pak cesta tímto směrem měla vést přes vedení soukromých společností. Ta by měla implementovat odpovídající etické principy.



Inovace bude novými technologiemi nepochybně podpořena, není ale jasné, „kdo se nakonec stane vítězem.“ U zaběhnutých technologií jsou to firmy jako či Google. Nicméně nové technologie budou opět způsobovat změny na trzích a ve fungování firem. Na jedné straně tak nové technologie vyžadují obrovské investice. Na straně druhé investoři stojí před otázkou, které z těchto technologií a jaké společnosti mají největší potenciál.



Zdroj: Bloomberg