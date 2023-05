Summers o dalším vývoji sazeb a First Republic

Zdroj: Bloomberg, Youtube

Summers tak vidí vývoj ECI jako další důkaz toho, že výrazný pokles inflace nenastane bez toho, aby nepřišlo znatelné ochlazení v americkém hospodářství. To neznamená, že by americká centrální banka měla takové ochlazení záměrně vyvolávat. Na druhou stranu je podle ekonoma zřejmé, že v tomto měsíci by sazby měly opět růst.