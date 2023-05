IEA: Na globálních trzích s plynem se obnovuje rovnováha, trvá řada nejistot

Na globálních trzích s plynem se po šoku způsobeném ruským útokem na Ukrajinu začala postupně obnovovat rovnováha, přetrvává však řada nejistot. Uvedla to dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své čtvrtletní zprávě o situaci na trhu s plynem. Varovala například před hrozbou nižší dostupnosti zkapalněného zemního plynu (LNG) a dalšího poklesu ruských dodávek prostřednictvím plynovodů do Evropy.



"Ceny plynu na klíčových trzích v severovýchodní Asii, Severní Americe a Evropě od poloviny prosince do konce letošního prvního čtvrtletí klesly o zhruba 70 procent, zatímco zásobníky skončily topnou sezonu výrazně nad pětiletými průměry. Snížené napětí a relativně dobře naplněné zásobníky před létem jsou důvodem k opatrnému optimismu ohledně zabezpečení dodávek," uvedla IEA.



Navzdory tomuto optimismu jsou nicméně podle IEA zapotřebí "další opatření ke zmírnění potenciálních rizik, která by mohla rychle obnovit napětí na trhu a cenové výkyvy". "Globální dodávky plynu letos zřejmě zůstanou omezené a globální rovnováha bude čelit neobvykle široké škále nejistot. Ty zahrnují nepříznivé počasí, nižší dostupnost LNG a možnost dalšího poklesu ruských dodávek prostřednictvím plynovodů do Evropské unii," varovala IEA.



LNG se nyní podle zprávy podílí zhruba dvěma třetinami na celkovém dovozu plynu do Evropy. IEA upozornila, že Evropě loni pomohl zvýšit dovoz LNG výrazný pokles poptávky v Číně, kde ekonomickou aktivitu brzdila přísná opatření proti šíření koronaviru. Dovoz LNG do Číny loni podle zprávy klesl o 20 procent, letos se však očekává nárůst o deset až 15 procent.



IEA odhaduje, že celosvětová poptávka po plynu se v loňském roce snížila o 1,5 procenta, a to zejména kvůli poklesu spotřeby na klíčových importních trzích v Evropě a Asii. V letošním roce počítá se stagnací globální poptávky, protože vyšší spotřebu v Asii a na Blízkém východě by měl kompenzovat pokles spotřeby v Evropě a Severní Americe.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility:

Zdroj: Bloomberg