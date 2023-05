Rozbřesk: Jen chvíli poté co Fed přihodil +25bps, padla další kalifornská banka

Fed doručil další a podle nás v tomto cyklu zřejmě poslední zvýšení úrokových sazeb. Americká centrální banka již totiž pozoruje zpomalení růstu a s vědomím toho, že stále ještě pokračuje bankovní mini-krize a hrozí utažení úvěrových standardů, tak je opatrnost na místě. Příslib dalšího utažení měnové politiky se tak pomalu vytratil z rétoriky Fedu, byť slovo “pauza” se zatím oficiálně nedostalo do slovníku šéfa americké centrální banky Jay Powella. Fed je však ve střehu a jeho politika se napříště bude řídit přísně příchozími daty. Jinak řečeno: pokud budou příchozí makroekonomická čísla slabá, “pauza” v utahování měnové politiky se rychle vmísí do rétoriky členů vedení Fedu. Pokud se tak nestane, tak se o ní patrně oficiálně dozvíme až na příštím zasedání FOMC uprostřed června.



Jinak většina tiskové konference J. Powella byla vcelku logicky tentokrát věnována problémům amerických regionálních bank. Pravdou samozřejmě je, že otázky finanční stability mohou začít hrát v politice Fedu rychle první housle (tuto úvahu podporuje včerejší pád banky Pacific Western Bank), avšak prozatím tomu tak alespoň teoreticky není, tudíž z makroekonomického pohledu byly stále důležité Powellovy odpovědi na otázky, jež se týkaly aktualizované prognózy analytického aparátu Fedu. Novináře např. zajímalo, zdali je pravdou, že tato prognóza (analytiků Fedu ve Washingtonu) již počítá s recesí americké ekonomiky. Powellovi se na tuto otázku odpovídat zjevně nechtělo, ale nakonec přiznal, že aktualizovaná prognóza analytického aparátu s mírnou recesí počítá. A to je právě důležitá informace pro červnové zasedání, kde budou prezentovány konsensuální makro odhady všech členů vedení Fedu. Z nich přitom může vyplynout, že mediánový odhad růstu pro tento i příští rok se dále zhorší, přičemž mírně budou revidovány vzhůru odhady míry nezaměstnanosti. Za takových okolností bude těžké si představit další utažení měnové politiky a to i když je nutné počítat s tím, že květnová (jádrová) inflace bude v USA stále vysoko nad dvouprocentním cílem.





*** TRHY ***



Koruna

ČNB podle očekávání ponechala sazby beze změny, jestřábí hlasy v bankovní radě však viditelně sílí. Tři členové bankovní rady tentokrát zvedli ruku pro zvýšení sazeb o 25bps. Současně s tím guvernér zdůraznil, že k růstu sazeb může dojít na dalších zasedáních a trhy mohou být překvapené, jak pozdějším načasováním prvního poklesu úrokových sazeb, tak i vyšším vrcholem sazeb v nejbližších měsících.

Zdá se, že o růstu nebo stabilitě sazeb nakonec rozhodne dynamika mezd a další vývoj veřejných financí a plánů vlády na jejich konsolidaci. Podle dostupných údajů odhadujeme, že do červnového zasedání uvidíme poměrně výrazné zrychlení mezd za první kvartál (blízké dvojciferným hodnotám). Současně s tím budeme mít k dispozici další relativně špatný výsledek hospodaření státu za květen (deficit 230-240 mld. CZK) a stále relativně vysokou inflaci (mezi 12-13 %). To vše bude nahrávat tomu, že debata nad dalším zvýšením sazeb může být v červnu skutečně vážná. My zatím i nadále považujeme o něco pravděpodobnější stabilitu úrokových sazeb do Q4 2023 a pak jejich pozvolný pokles. Rizika jsou ovšem jednoznačně vychýlena směrem k pozdějšímu poklesu úrokových sazeb (možná nakonec až v roce 2024).

Pro korunu již nebyla jestřábí rétorika ani výsledek hlasování ČNB nikterak výrazným pozitivním impulsem. Měnový pár posílil za den zhruba o 10 haléřů a zastavil se v okolí 23,50 EUR/CZK.



Eurodolar

Nehledě na důležitá zasedání Fedu a dnes ECB se eurodolar stal opět rukojmím situace v americkém bankovním sektoru, přičemž problémy se kumulují na západním pobřeží USA. Jen chvíli poté, co Fed zvýšil včera sazby o 25bps a jeho šéf J. Powell uvedl, že situace v bankovním sektoru se spíše postupně zlepšuje, oznámila další kalifornská banka (Pacific Western Bank), že hledá potenciálního kupce a její akcie totálně zkolabovaly. V takové konstelaci, kdy se v USA opět derou do popředí otázky finanční stability, se dolaru logicky nemůže dařit.

A tak nehledě na další kriticky důležitou událost, kterou bude zasedání ECB (očekáváme zvýšení o 25bps), může být dolar dnes i v dalších seancích primárně ovlivňován vývojem akcií amerických regionálních bank.