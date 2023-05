Tabák dnes bez dividendy, inflace v eurozóně má stále velkou dynamiku a futures jsou smíšené

Tabák se dnes obchoduje bez práva na dividendu ve výši 1 310 Kč. Jeden z největších švédských komerčních pronajímatelů plánuje zastavit výplatu své dividendy poté, co mu byl snížen rating. Podle hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea má inflace v eurozóně stále „velkou dynamiku“, i když zmírňuje a bývalý investiční ředitel PIMCO doporučil nákup krátkodobých amerických státních pokladničních poukázek. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,0 %.

Vládní koalice by mohla sjednotit dvě nižší sazby DPH (10% a 15%) do jednotné 12% sazby DPH, podle zpráv ČT24. Část vládní koalice také zvažuje zvýšení daně z příjmu právnických osob ze současných 19 % na 20 nebo 21 %.



Předseda Národní rozpočtové rady Hampl připustil, že stát může vybrat od bank jen několik miliard korun oproti plánovaným 30 mld. Kč kvůli vyšším úrokovým sazbám na vkladech a dalším opatřením, jako jsou např. odpisy či rezervy.



ČEZ pracuje na novém projektu přečerpávací vodní elektrárny na nádržích Orlík/Kamýk v odhadovaném nákladu několika miliard korun. V nejlepším případě bude hotový v roce 2030.



Jeden z největších švédských komerčních pronajímatelů plánuje zastavit výplatu své dividendy poté, co mu byl snížen rating. Jde o další signál zhoršování finančních problémů ve švédském realitním sektoru s pákovým efektem. SBB (Samhallsbyggnadsbolaget i Norden) se snaží posunout datum výplaty dividend na „nejpozdější“ před svou výroční valnou hromadu v roce 2024. V prohlášení uvedl, že neprovede emisi nových akcií v hodnotě 2,6 miliardy korun a že bude nadále pracovat na prodeji aktiv, aby posílil svou likviditu. Tyto kroky přicházejí poté, co byl této společnost v pondělí snížen úvěrový rating na junk s varováním, že je možné další snížení. S&P Global Ratings snížila SBB rating na BB+ a s negativním výhledem.



Podle hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea má inflace v eurozóně stále „velkou dynamiku“, i když zmírňuje. Cenové zisky se zmírnily ze svého dvouciferného maxima a základní inflační tlaky se v dubnu poprvé za 10 měsíců zmírnily, což ECB minulý týden umožnilo zpomalit tempo bezprecedentního období zvyšování úrokových sazeb. "V inflaci je stále velká dynamika, ale v průběhu tohoto roku a dále by se měla velká část této inflace obrátit, částečně kvůli obratu základních šoků a částečně kvůli měnové politice," řekl Lane v pondělí panelu v Berlíně. Řekl, že je tu „stále momentum v potravinové a jádrové inflaci, která letos běží opačným směrem než pokles inflace energií“.



Čína podle státních médií zahájila celonárodní protišpionážní zásah proti poradenským firmám. Peking tak zpřísňuje zahraniční přístup k citlivým informacím uprostřed rostoucího napětí s USA. Na příkaz čínské centrální vlády úřady prováděly synchronizované operace ve městech jako je Peking, Šanghaj, Šen-čen a Suzhou, informoval v pondělí večer televizní kanál v provincii Ťiang-su. Státní televizní stanice neuvedla, odkud informace získala, ani neuvedla časový rámec razií.



Bill Gross, bývalý investiční ředitel PIMCO, doporučil nákup krátkodobých amerických státních pokladničních poukázek, protože očekává, že se problém dluhového stropu nakonec vyřeší. "Je to směšné. Vždy se to vyřeší, ne že by to byla 100% jistota, ale myslím, že se to vyřeší,“ řekl Gross pro televizi Bloomberg. Sazby krátkodobých poukázek prudce vzrostly před takzvaným 'X-date' na začátku příštího měsíce poté, co ministryně financí Janet Yellenová minulý týden varovala, že by vládě mohla docházet hotovost již 1. června. Obavy, že Kongres nedokáže včas zvýšit dluhový strop se projevily nejvyššími výnosy u všech čtyř a osmitýdenních aukcí poukázek z minulého týdne, zatímco pondělní tříměsíční prodej nabídl nejvyšší sazbu od roku 2001.